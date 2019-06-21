أوكسفام تتعاون مع شركات التكنولوجيا لاختبار استخدام داي في مساعدات الكوارث

تام شمس - الجمعة 21 يونيو 2019 10:44 مساءً - أبرمت منظمة أوكسفام الخيرية الدولية شراكة مع شركة التكنولوجيا الأسترالية سيمبو وشركة بلوكتشين "كونسنسيس" لاختبار مدى ملاءمة العملة المستقرة داي (DAI) للمساعدة في المناطق التي تعاني من الكوارث الطبيعية، وفق ما أفاد به منفذ الأخبار المحلي ميكي يوم ١٧ يونيو.

وقد أطلقت الأطراف مبادرة إنسانية أطلق عليها اسم "أنبلوكد كاش" بدعم من الحكومة الأسترالية. ولاختبار النظام، اختارت سيمبو وأوكسفام أكثر دول العالم عرضةً للكوارث الطبيعية، فانواتو.

وخلال التجربة، تم منح ٢٠٠ من سكان جزيرة إيفات بطاقة نقر ودفع تحتوي على حوالي ٤٠٠ فاتو (٥٠ دولارًا في وقت كتابة المقالة) متصلة بعنوان إيثريوم (ETH) تقيده أوكسفام بقيمة ٥٠ دولارًا من داي. تم تزويد ٣٤ بائعًا محليًا بهواتف أندرويد الذكية لتتمكن من قبول المدفوعات.

وقد زعم نيك ويليامز، أحد مؤسسي سيمبو، أن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها منظمة غير حكومية عملة مستقرة لتوفير المساعدة في أي مكان، كما قال إن هذا ليس برنامجًا تجريبيًا لمرة واحدة لأن الشركة تعتقد أن العملات المستقرة يمكنها تمامًا تغيير طريقة إيصال المساعدات. وقالت ساندرا هارت، قائدة المشروع في أوكسفام في فانواتو:

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"للمرة الأولى على الإطلاق، وبفضل استخدام عملة مستقرة، لدينا الآن شفافية شاملة، نضمن أن الأشخاص الذين يتلقون الأموال هم الذين يحتاجون إليها. إنه تغيير في لعبة أوكسفام يجعل عملنا في النهاية أكثر سهولة وفعالية."

في نوفمبر الماضي، أطلقت أوكسفام حل بلوكتشين لسلسلة التوريد بلوك رايس للأرز. وكانت بلوك رايس، التي تهدف إلى استخدام العقود الذكية لتوفير الشفافية والأمن بين مزارعي الأرز في كمبوديا والمشترين في هولندا، قيد التطوير، ومن المفترض أن تتوسع إلى ٥٠٠٠ مزرعة بحلول عام ٢٠٢٢.

في وقت كتابة المقالة، تحتل داي - المرتبط بدولار الولايات المتحدة - المرتبة ٨٧ في قائمة كوين ماركت كاب للعملات المشفرة. يتم تداول داي حاليًا بسعر ١ دولار، بعد أن ارتفعت بنسبة ٠,٥٤٪ خلال اليوم الماضي. وتبلغ القيمة السوقية المستقرة للسوق حوالي ٨٥,٦ مليون دولار، في حين يبلغ حجم التداول اليومي حوالي ١٩,٨ مليون دولار في وقت كتابة المقالة.