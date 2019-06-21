القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية تتجاوز مستوى 300 مليار دولار لأول مرة منذ 12 شهراً

تجاوزت القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية اليوم الجمعة 21 يونيو ، مستوى 300 مليار دولار لأول مرة خلال آخر 372 يوماً.

حيث تظهر البيانات التي تم رصدها بواسطة CoinMarketCap أن القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية اعتبارًا من منتصف اليوم نجحت في تجاوز علامة 300 مليار لتبلغ حوالي 303.42 مليار دولار في وقت كتابة التقرير ، وهو أعلى مستوى لسقف السوق منذ 13 يونيو 2018.

وبذلك حققت القيمة الكلية لسوق العملات الرقمية انتعاشاً بنسبة 196 في المائة عن أقل مستوى لها ، في حين حققت زيادة قدرها 143 في المائة على أساس سنوي.

وفي حين أن جزءاً كبيراً من مكاسب سوق العملات الرقمية اليوم الجمعة قد جاء من العملة المهيمنة على السوق (بيتكوين) والتي تصاعد سعرها لتقترب من إختبار مستوى 9،900 دولار ، مما دفع الحصة السوقية للعملة إلى 175.27 مليار دولار اعتبارًا من منتصف اليوم.

وقد ساعدت هذه الخطوة على إحياء المعنويات الصعودية لسوق الألتكوين ، حيث سجلت بعض العملات الرقمية الأخرى مكاسب أكثر من بيتكوين نفسها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ومن بينها عملة الإيثيريوم ــ ثاني أكبر عملة رقمية في السوق ، والتي ارتفعت بنسبة 7.69 في المائة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، كما قفزت عملة بيتكوين كاش بحوالي 7 في المائة في نفس الوقت.

يبدو أن بيتكوين قد دفعت بقية سوق العملات الرقمية للأعلى ، ولكن العملة الرقمية الأولى في العالم نفسها قد أخذت الدفعة من سلسة الأحداث الجارية على المستوى الإقتصاد الكلي.

حيث جاء إرتفاع سعر البيتكوين بعد ساعات قليلة فقط من موقف الاحتياطي الفيدرالي المتشائم تجاه السوق المالية . فقد أشار البنك المركزي الأمريكي إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة بعد إجتماع يوليو.

في حين يدعي البعض أن دخول فيسبوك إلى عالم العملات الرقمية قد أعطى بعض الدعاية المجانية لبيتكوين و ساهم في اعطائها دفعة صعودية.

كما اكتسبت سوق مشتقات العملة الرقمية أيضاً الكثير من النظرة العالمية الإيجابية.

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وسجلت العقود الآجلة لعملة البيتكوين ( XBT / USD ) التي تنتهي صلاحيتها في سبتمبر من هذا العام مستوى قياسياً لها عند 10،000 دولار ، وفقًا للبيانات التي جمعتها شركة Skew.

وفي بورصة CME ، وصل إجمالي الفائدة الناتجة عن عقود البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق حيث بلغت 273 مليون دولار يوم أمس ، من 250 مليون دولار تم تسجيلها في 17 يونيو.

تُظهر إحصائيات XBT / USD الصعودية (العقود الآجلة لبيتكوين) على بورصة CME علامات النمو في الإستثمار المؤسسي لعملة البيتكوين ، مؤكدةً أن الأصول التي لم يتحدث عنها أحد في العام الماضي أصبحت الآن أكثر تفاؤلاً من الأسهم الأمريكية نفسها.

في حين قال تشارلي شريم مؤسس لمؤسسة bitcoin Foundation الغير الربحية : ” في غضون بضعة أشهر من الآن ، لا يهم ما إذا كنت قد اشتريت بيتكوين بسعر 8.000 دولار أو 10،000 دولار أو حتى 12000 دولار ، ما يَهُم هو ما إذا كنت قد اشتريت بيتكوين من الأساس . ”

في النهاية عزيزي القارئ بعد استطلاعك لحال السوق في الحالية الى اين تتوقع ذهاب سعر البيتكوين على المدى القريب… هل تعتقد أن سعر البيتكوين سيواصل طريقه مستوى 15،000 دولار كما صرح العديد من المحللين المشهورين ام سيأخذ منعطفا تصحيحياً بعد الزخم الأخير؟ شاركنا رأيك من خلال الكتابة في صندوق التعليقات بالأسفل..

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المصدر: CCN

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