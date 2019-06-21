أحد أكبر شركات التعدين تخطط لجمع 500 مليون دولار عبر الاكتتاب العام (IPO)

كشف تقرير صادر من قبل بلومبرج أن عملاق تعدين البيتكوين والعملات الرقمية “Bitmain” ينوي إجراء اكتتاب عام أولي (IPO) في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتهدف الشركة إلى جمع ما بين 300 و 500 مليون دولار من عملية الاكتتاب العام الأولي ومن المتوقع أن يتم إطلاقه في النصف الثاني من عام 2019, وفقاً للتقرير.

وذكر المصدر أن شركة “Bitmain” تجري بالفعل مناقشات مع مستشاري الاكتتاب العام لتجهيز المستندات لـ هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الشهر المقبل.

ولا تزال الشركة في مرحلة مبكرة من التجهيز للاكتتاب العام و من الممكن أن تتغير تفاصيل الاكتتاب العام الأولي (IPO) في وقت لاحق.

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وكانت شركة التعدين العملاقة تتطلع إلى إجراء الاكتتاب العام الأولي (IPO) في هونغ كونغ, ولكن تم إيقاف الطلب في وقت سابق من هذا العام.

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