العقود الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية تكسر حاجز ١٠٠٠٠ دولار لفترة وجيزة وسط ارتفاع فائدة مفتوحة في كل العصور

تام شمس - الجمعة 21 يونيو 2019 08:47 مساءً - وقد حطمت العقود الآجلة لبيتكوين (BTC) في بورصة شيكاغو التجارية (CME) لفترة وجيزة ١٠٠٠٠ دولار يوم الجمعة، ٢١ يونيو، وفقًا للبيانات الصادرة عن منصة تحليلات التداول تريدينغ فيو.

عقود بيتكوين الآجلة ببورصة شيكاغو التجارية على مدى ٢٤ ساعة. المصدر: تريدينغ فيو

وصلت العقود الآجلة لبيتكوين إلى مستوى قياسي جديد لعام ٢٠١٩ بحوالي ١٠٥٠ دولارًا، مخترقة ١٠ آلاف دولار للمرة الأولى منذ أوائل مارس ٢٠١٨، عندما تم تداول بيتكوين أعلى من ١١٠٠٠ دولار للعملة.

وقد نما الرقم القياسي الجديد لعام ٢٠١٩ بما يتماشى مع المستويات المرتفعة الجديدة من إجمالي الفوائد المفتوحة (OI) للعقود الآجلة لبيتكوين والتي يبلغ حجمها حوالي ٢٧٣ مليون دولار بعد أن أعلنت بورصة شيكاغو التجارية عن رقم قياسي جديد بلغ ٥٣١١ عقدًا بلغ إجماليها ٢٥٦ مليون دولار في وقت سابق هذا الأسبوع. وفي ذلك الوقت، أكدت بورصة شيكاغو التجارية أن ارتفاع إجمالي الفوائد المفتوحة جاء وسط زيادة شعبية المستثمرين من المؤسسات.

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سعر الفائدة المفتوحة على العقود الآجلة لبيتكوين في بورصة شيكاغو التجارية. المصدر: زيروهيدج

عقد بيتكوين الآجل هو اتفاق لشراء أو بيع بيتكوين في تاريخ مستقبلي محدد بسعر محدد. أصبحت مجموعة بورصة شيكاغو التجارية ثاني بورصة عالمية تدرج عقود بيتكوين الآجلة للتداول مرة أخرى في ديسمبر ٢٠١٧، أي بعد أسبوع من إطلاق عقود بيتكوين الآجلة بواسطة بورصة شيكاغو للخيارات (CBOE). وفي مارس ٢٠١٩، أعلنت بورصة شيكاغو للخيارات أنها لن تضيف سوقًا جديدًا لعقود بيتكوين، مشيرةً إلى إعادة تقييم نهجها في تداول الأصول الرقمية.

وفي حين تجاوز تداول بيتكوين للعقود الآجلة على بورصة شيكاغو التجارية علامة ١٠٠٠٠ دولار، فقد اقترب سعر بيتكوين بحزم من العتبة نفسها مؤخرًا. ففي وقت كتابة المقالة، يتم تداول بيتكوين بسعر ٩٨٦٢ دولارًا، بانخفاض طفيف عن أعلى مستوى خلال اليوم عند ٩٨٩٣ دولارًا.