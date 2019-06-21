١٩٪ من سكان العالم اشتروا العملات المشفرة قبل ٢٠١٩: تقرير كاسبرسكي

تام شمس - الجمعة 21 يونيو 2019 08:47 مساءً - كشفت دراسة جديدة أجرتها شركة الأمن السيبراني ومقرها موسكو كاسبرسكي لاب يوم ١٧ يونيو أن ١٩٪ من الناس على مستوى العالم قد اشتروا العملات المشفرة.

وقد تم إجراء الاستطلاع، الذي يحمل عنوان "تقرير العملات المشفرة لكاسبرسكاي ٢٠١٩"، في شهري أكتوبر ونوفمبر ٢٠١٨، بمجموع ١٣٤٣٤ من المشاركين في ٢٢ دولة.

ووفقًا للتقرير، فإن ٨١٪ من سكان العالم لم يشتروا العملات المشفرة على الإطلاق، بينما قال ١٠٪ فقط من المشاركين أنهم "يفهمون تمامًا كيف تعمل العملات المشفرة".

ووفي الوقت نفسه، فإن ١٤ ٪ فقط من أولئك الذين لم يستخدموا العملات المشفرة على الإطلاق يرغبون في القيام بذلك في المستقبل، حسبما يشير التقرير.

النتائج الرئيسية لتقرير العملات المشفرة لكاسبرسكاي ٢٠١٩. المصدر: كاسبرسكي لابز

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ومن بين الأسباب الرئيسية وراء توقف مستثمري العملات المشفرة العالميين عن استخدام العملات المشفرة، أشار غالبية المجيبين إلى تقلبها "الكبير"، مما يشير إلى الحاجة إلى الاستقرار قبل أن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وفي حين أن عامل التقلب كان يمثل ٣١٪، إلا أن الأسباب المهمة الأخرى شملت خسارة الأموال في السوق الهابطة، بالإضافة إلى الاعتقاد بأن العملات المشفرة "لم يعد مربحًا"، حيث بلغ كلا العاملين بالتساوي ٢٣٪ بين المشاركين.

مع ذلك، ادعى ٢٢٪ من المستطلعين أنهم توقفوا عن استخدام العملات المشفرة لأنهم ليسوا مدعومين بأصول حقيقية. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن الاختراقات ونقاط الضعف الاحتيالية هي أكبر الأسباب وراء شعور مستخدمي العملات المشفرة العالميين بخيبة أمل، حيث أشار المشاركون إلى أن هذه العوامل لا تمثل سوى ١٩٪ و١٥٪ على التوالي.

أسباب توقف الناس عن استخدام العملات المشفرة. المصدر: كاسبرسكي لابز

وفي بيان صحفي مصاحب للتقرير، لاحظ فريق كاسبرسكاي أن تبني صناعة العملات المشفرة من قبل المستهلكين العالميين قد تباطأ بسبب الافتقار إلى الفهم الصحيح لكيفية عمل العملات المشفرة.