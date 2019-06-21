سعر بيتكوين يرتفع إلى أعلى مستوى في عام 2019 ويتوقع المستثمرون 15000 دولار

منذ 10 يونيو ، كانت عملة البيتكوين في حركة صعودية قوية مستكملة بحجم كبير عبر أسواق العملات الرقمية الرئيسية.

ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 1300 دولار في الأسبوع الماضي (المصدر: coinmarketcap.com)

في يوم الجمعة ، بلغ سعر البيتكوين 9،800 دولار في منصات تداول العملات الرقمية الرائدة مثل منصة Coinbase و Binance و Bitstamp ، محققًا ارتفاعًا جديدًا لعام 2019 بعد مكسب بلغ 162 في المائة على أساس سنوي مقابل الدولار الأمريكي .

نظرًا لأن سعر البيتكوين يقترب من مستوى 10000 دولار أمريكي ، والذي يعتبره كثير من المستثمرين في أسواق العملات الرقمية مستوىً نفسياً ومهم جدا ، يتوقع المستثمرون زيادة في الزخم لتعزيزه في المدى القريب .

أكد المؤسس المشارك لـ Fundstrat توم لي على أن البيتكوين قد شهد تاريخًا فترات طويلة من الحركة الصعودية عندما يتجاوز مستوى 10000 دولار .

وقال توم لي إن 10000 دولار هو مؤشر الإرتفاع لعملة البيتكوين المهيمنة وإذا ارتفع فوق هذا المستوى في المستقبل القريب ، فقد يكون إرتفاع 200 إلى 400 في المئة ممكنًا استنادًا إلى أدائه على مدار السنوات الثلاث الماضية .

وقال توم لي موضحا:

في معظم الأسواق ، هناك حاجة إلى “إرتفاع جديد” لتأكيد الإختراق ، ولكن مع عملات البيتكوين ، عندما يتم تداولها بسعر يشهد 3 ٪ فقط من تاريخها ، فهذا تأكيد على ارتفاعً جديدٍ و وشيك .

وقد صرح تايلر وينكليفوس ، الذي يمتلك حوالي 1 في المائة من إجمالي المعروض من البيتكوين إلى جانب كاميرون وينكليفوس ، أنه إذا تجاوزت عملة بيتكوين أكثر من 10000 دولار ، فمن المتوقع ارتفاعًا إلى 15000 دولار.

“إذا كسر بيتكوين 10 آلاف ، فيمكنك المراهنة على كسر 15 ألف”.

كما كان الحال في السوق الصعودية لعام 2017 ، فإن البيتكوين وبقية العملات الرقمية الأخرى يشهدون زيادة في التغطية الإعلامية الرئيسية حيث سجلت أصول العملات الرقمية الرئيسية مكاسب كبيرة مقابل الدولار الأمريكي .

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مع دخول شركة Facebook وغيرها من الشركات و المؤسسات الكبرى مثل Visa و Mastercard و Uber و Lyft و Booking Holdings إلى سوق العملات الرقمية بإستخدام عملة رقمية تسمى Libra ، بدأ إهتمام المستثمرين بالعملات الرقمية بالتزايد.

قال براد جارلينجهاوس ، الرئيس التنفيذي لشركة Ripple ، وهي شركة تشرف على تطوير شبكة Ripple blockchain التي تستخدم XRP كأصل رقمي أصلي ، إن هذا الأسبوع كان أسبوعًا قياسيًا للشركة من حيث توقيع العقود في ضوء ظهور عملة Facebook .

وقال جارلينجهاوس في مؤتمر استضافته Fortune:

من المحتمل أن يكون هذا الأسبوع هو أفضل أسبوع لتوقيع العقود مع Ripple على الإطلاق ولقد كانت دعوة هائلة للعمل لأنها ظهرت على Facebook وقالت “لم نعد نحتاج إلى Western Union” بعد الآن وهذا أمر مثير للاهتمام ، وأعتقد أن البنوك تدرك أن Facebook سيكون منافسًا في الفضاء ، ولا يمكنهم الإعتماد على التكنولوجيا مثل Swift بعد اليوم .

على الرغم من أن مجتمع العملات الرقمية منقسم حول تأثير Libra على المدى الطويل على القطاع ، فإن المعنويات العامة حول اتجاه السوق قد تحسنت بشكل ملحوظ منذ إصدار عملة Facebook .

ربما بسبب إصدار عملة Libra وتراجع ثقة العملات الرقمية البديلة Altcoin ، وشهد السوق انفصالًا في الأسابيع الأخيرة مع البيتكوين والإيثريوم ، حيث كانت العملة الرقمية إيثيروم ، متفوقة على بقية السوق .

بإستثناء بعض العملات الرقمية المميزة مثل Binance Coin والعملات الرقمية التي ترتكز على الخصوصية بما في ذلك Monero ، وفي المقابل كان أداء معظم العملات الرقمية البديلة ضعيفًا مقابل عملة البيتكوين.

يبقى أن نرى ما إذا كان إرتفاع عملة البيتكوين من شأنه أن يحفز العملات الرقمية البديلة على الانتعاش بشكل مماثل لعام 2017 أو إذا كان المستثمرون سيظلون واثقين من الأصول الرئيسية ، معربًا عن مخاوفهم بشأن إمكانية بقاء الأصول الرقمية الصغيرة على المدى الطويل .

المصدر :CCN.COM

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