كيف سيساعد مشروع 0x من تطوير شبكة الايثيريوم

قبل الدخول في الموضوع والتعرف على كيف ستساعد المعاملات الوصفية لمشروع 0x الايثيريوم وتجعله أسرع نعرج ونذكر بماهية مشروع 0x.

مشروع 0x هو مشروع مفتوح المصدر يقوم على بروتوكول التداول اللامركزي على شبكة الايثيريوم ولدى المشروع عملة رقمية مشفرة تحتل المرتبة 43 على سلم ترتيب موقع coinmarketcap بقيمة 0.33 دولار للوحدة.

للتعرف أكثر على مشروع 0x يمكن ذلك من خلال موضوع منشور في وقت سابق:

تعرف على مشروع 0x والعملة الرقمية الخاصة بالمشروع (ZRX)

تقترب ترقية الايثيريوم للنسخة 2.0 والتي من الممكن أن نراها مع بداية السنة المقبلة 2020 ليُحسن الايثيريوم بشكل أكبر وتضاف له مجموعة من الخصائص.

إلا أن هناك بعض الآراء التي ترى بأن الايثيريوم لن يظل في المرتبة الثانية بل وتذهب إلى أبعد من ذلك بالقول أن الايثيريوم سيختفي خلال الأعوام المقبلة.

بالنظر تاريخيا إلى العملات الرقمية المشفرة فلا يمكن الجزم القاطع بأي سيناريو محتمل لأن العملات المشفرة بطبيعتها متقلبة وتتأثر بشدة بمدى تبينها من طرف المستخدمين والشركات والحكومات.

فبالعودة للوراء وبالضبط إلى 22 يونيو 2014 أي خمس سنوات قبل الأن كان ترتيب العملات المشفرة كما يلي:

لتتغير العديد من المعطيات ويصبح الايثيريوم في المرتبة الثانية بدون منازع لغاية اللحظة.

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كيف ستساعد المعاملات الوصفية لمشروع 0x الايثيريوم وتجعله أسرع

بالعودة للموضوع والتعرف على كيف سيؤثر مشروع 0x على الايثيريوم, فإن التأثير سيكون بعد ترقية 3.0 التي سيسحصل عليها مشروع 0x والتي من المتوقع أن تكون جاهزة في الربع الثالث من السنة الجارية.

ومن الممكن وليس أمرا مؤكدا بأن هذا التحديث سيؤثر على ارتفاع عملة 0x بشكل ايجابي عند حدوث عملية الترقية.

ومن بين التحديثات والاضافات هي المعاملات الوصفية لمشروع 0x التي ستسمح للايثيريوم بالتوسع بشكل أكبر وتقليل تكاليف التحويل وزيادة السرعة.

حيث سيضيف 0x للايثيريوم تحسين التفاعل بين المستخدمين والتطبيقات اللامركزية Dapps من خلال توفير طرق أوسع وأكبر في عمليات النقل والتحويل.

كما ان المعاملات الوصفية لمشروع 0x ستؤثر على الايثيريوم بمنح المستخدمين الجدد امكانية التفاعل مع الايثيريوم دون الحاجة لشراء الايثيريوم من منصات التداول.

الجدير بالذكر أن مشاريع البلوكشين المختصة في شأن ومجال محدد تبدع فيه وتخرج امكانيات لا حصر لها وبذلك توفر على مشاريع أخرى عامل الوقت والجهد من خلال عمليات الشراكة والتعاون وبذلك استفادة الطرفين من خبرات بعضهما البعض.

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