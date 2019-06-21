التداول بالهامش يكلف أحد مديري منصات التداول خسارة 80 مليون دولار من أموال العملاء

مرّ تقريبا نصف عام عن انهيار منصة التداول الكندية QuadrigaCX والتي أعلنت افلاسها بشكل رسمي شهر أبريل الماضي:

رسمياً…. منصة “QuadrigaCX” الكندية تعلن عن إفلاسها

لتظهر جملة من التقارير الجديدة والتي تسلط الضوء على نقاط الضعف التي أدت بإعلان الافلاس للمنصة وتبحث في حيثياتها.

لتخرج هاته التقارير بجملة من التفاصيل و ووصف لممارسات مروعة كانت تجري وراء الستار.

من بينها ممارسة المتوفى “جيرالد كوتن” المدير التنفيذي للمنصة والذي خسر 80 مليون دولار كندي (60 مليون دولار) باستخدام التداول بالهامش وذلك باستعمال أموال المستخدمين.

قبل انهيار منصة QuadrigaCX كانت تؤدي بشكل جيد وتمكنت في ظرف وجيز من أن تكون أكبر منصة تداولية في كندا.

لكن ومع نهاية العام الماضي بدأت تظهر بعض الاضطرابات وبوادر الانهيار والتي لمسها المستخدمون كصعوبة سحب الأموالن اقتراب اعلان الافلاس أو أن المنصة تعرضت للقرصنة.

كما ظهرت تقارير موازية عن المدير التنفيذي للمنصة والبالغ من العمر 30 سنة بأنه توفي فجأة بسبب مضاعفات تتعلق بمرض كرون أثناء تواجده بالهند.

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ليثير خبر وفاة المدير التنفيذي للمنصة الكثير من الهلع لدى المستخدمين وجعلهم ينظرون لحادثة الوفاة بشيء من الريب خاصة أن مرض كرون في العادة ليس مرضا قاتلا.

كما أن الشخص الوحيد القادر للوصول لمحفظة بها 190 مليون دولار التابعة للمنصة هو نفسه مديرها التنفيذي.

ليكشف ذات التقرير الذي أشرنا إليه سابقا بأن أهم أسباب انهيار المنصة ما يلي:

عدم الانضباط في القوانين الداخلية للمنصة.

عدم فصل رأس المال من أصول وأموال المستخدمين.

ضعف النظام المحاسبي للمنصة.

حيث تمكن المدير التنفيذي للمنصة من استخدام أموال المستخدمين والرهان بها في التداول بالرافعة المالية.

لتقدر الخسائر الاجمالية التي منيت بها المنصة 162.2 مليون دولار والتي تؤثر بشكل مباشر على 76 ألف مستخدم.

ماحدث من اختلاس وافلاس للمنصة جعل المنظمون الكنديون يفرضون قيود وقوانين أكثر صرامة حول العملات المشفرة لمنع تكرار ذات السيناريو.

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