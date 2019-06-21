قائمة بأكبر العملات الرقمية المشفرة فوزا وخسارة في سنة 2019

باقتراب نهاية الربع الثاني والنصف الأول من سنة 2019.

وددنا مشاركتكم بموضوع حول أهم العملات الرقمية التي حققت ايرادات ضخمة لحامليها وبين من كبدتهم خسائر تمنو لو يمتلكون آلة زمن للعدول عن الاستثمار فيها.

وبشكل عام فإن سنة 2019 أفصل من سنة 2018 بكثير من حيث ارتفاع أسعار السوق.

بالنسبة للعملات المشفرة الأكثر فوزا وتحقيق للربح في النصف الأول من سنة 2019 هي كما يلي:

عملة بينانس BNB: احد أهم العملات التي حققت ارتفاعا جنونيا في سنة 2019 وقفزت من سعر 6 دولار في بداية شهر يناير 2019 لتحلق عاليا وتسجل في هذه اللحظة قيمة 37 دولار مايعني ارتفاع بنسبة 550%.

احد أهم العملات التي حققت ارتفاعا جنونيا في سنة 2019 وقفزت من سعر 6 دولار في بداية شهر يناير 2019 لتحلق عاليا وتسجل في هذه اللحظة قيمة 37 دولار مايعني ارتفاع بنسبة 550%. عملة لينك LINK: التي سبق وتطرقنا لجملة شراكاتها وتحركاتها المهمة والفعالة والتي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع العملة بنسبة 510% حيث كانت في بداية سنة 2019 تقدر بسعر 0.28 دولار لتصل لغاية 2 دولار.

التي سبق وتطرقنا لجملة شراكاتها وتحركاتها المهمة والفعالة والتي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع العملة بنسبة 510% حيث كانت في بداية سنة 2019 تقدر بسعر 0.28 دولار لتصل لغاية 2 دولار. عملة RVN: ارتفعت بنسبة 379%.

ارتفعت بنسبة 379%. عملة IGNIS: ارتفعت بنسبة 357%.

ارتفعت بنسبة 357%. عملة اللايت كوين LTC: ارتفعت بنسبة 345%

كانت هذه العملات المتصدرة في نسب الارتفاع

مع وجود العديد من العملات المشفرة الأخرى التي حققت ارتفاعا في القيمة مثل البيتكوين، البيتكوين كاش، الريبل وغيرها من العملات الأخرى.

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أما بالنسبة للعملات المشفرة الأكثر خسارة في سنة 2019 فهي كما يلي:

عملة Counterparty والتي يرمز لها بـXCP: انخفضت هاته العملة التي تحتل المرتبة 400 من حيث القيمة الاجمالية من 2.11 دولار لتهبط لمستوى 0.46 دولار بانخفاض بنسبة 77%، لكن وعلى ما يبدو مؤخرا فإنها عادت لمسارها الصحيح.

انخفضت هاته العملة التي تحتل المرتبة 400 من حيث القيمة الاجمالية من 2.11 دولار لتهبط لمستوى 0.46 دولار بانخفاض بنسبة 77%، لكن وعلى ما يبدو مؤخرا فإنها عادت لمسارها الصحيح. عملة دينتا كوين DCN: انخفضت بنسبة 70%.

انخفضت بنسبة 70%. عملة SALT: انخفضت بنسبة 54%.

انخفضت بنسبة 54%. عملة NMC: انخفضت بنسبة 50%.

للعلم جميع الأرقام والنسب المئوية محصورة بين تاريخ 1 يناير 2019 و 20 يونيو 2019.

بصفة عامة يمكن القول أن سوق العملات المشفرة في النصف الأول من سنة 2019 تعافى وصحح مساره.

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