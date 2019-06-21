بينانس تعلن عن تفاصيل اكتتاب المشروع الجديد Elrond على منصتها

أعلنت منصة بينانس وبشكل رسمي عن إدراج مشروع جديد على منصتها الاكتتابية والذي يعد المشروع السادس الذي تستضيفه المنصة.

المشروع الجديد والذي يحمل تسمية Elrond ورمزه ERD سيكون متوفر على منصة بينانس وخاضع كغيره من المشاريع التي سبقته لسياسة بينانس الاكتتابية.

بالنسبة لمشروع Elrond وهدفه فهو عبارة عن شبكة بلوكشين عامة تهدف إلى توفير الأمان ودعم قابلية عالية للتطوير ودعم التشغيل البيني كما يستخدم المشروع دليلا فريدا وآمنا لآلية الاجماع.

المشروع يقوده فريق من رواد الأعمال والمهندسين الباحثين ذوي الخبرة في المجال التقني وبعض العاملين السابقين في كل من قوقل، مايكروسوفت وانتل..

بالنسبة لعرض المشروع للاكتتاب فيفتح باب الدخول والتسجيلات يوم 22 يونيو 2019 على الساعة 12 صباحا بالتوقيت العالمي

ليبدأ عد وتسجيل أرصدة BNB والحفاظ عليها لمدة 9 أيام متتالية للتمكن من الظفر بتذكرة للمشاركة في القرعة التي ستسفر عن 10833 تذكرة فائزة فقط.

أما عن موعد المطالبة بتذكرة الدخول على السحب فتبدأ يوم 1 يوليو على الساعة 6 صباحا بالتوقيت العالمي وتنتهي في اليوم التالي على الساعة 6 صباحا بالتوقيت العالمي.

بعدها ستعلن بينانس عن نتائج السحب الذي سيكون بنسبة 37.5% من اجمالي العرض.

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وبنسبة 25% من اجمالي العرض المقدم من عملة ERD.

وتم وضع حد 3.25 مليون دولار كحد أقصى لبلوغه عند عملية البيع.

بالنسبة للتذكرة الرابحة والتي يقدر سعر كل تذكرة 300 دولار أمريكي ستحصل على 461,538 من وحدة ERD.

يجدر بالإشارة إلى أن أحد أهم شروط المشاركة في الاكتتاب هو إجراء عملية توثيق الحساب في منصة بينانس للمرحلة الثانية (Level 2).

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