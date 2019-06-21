إيتورو تؤكد تجربة الأصول المشفرة على فيسبوك ليبرا

تام شمس - الجمعة 21 يونيو 2019 04:42 مساءً -

أجرت منصة التداول إيتورو ومقرها المملكة المتحدة تجربة ناجحة لإصدار أصول قائمة على التوكنات على بروتوكول ليبرا من فيسبوك. وأكدت الشركة النتائج في منشور مدونة يوم ٢٠ يونيو.

ووفقًا لمستودع غيتهاب الذي يعرض تفاصيل أنشطتها، تمكنت إيتورو إكس، الشركة الرائدة في مجال الابتكارات والأبحاث التي أطلقتها الشركة مؤخرًا، من إطلاق إي توكن الخاص بها على ليبرا.

وإي توكن هي التكنولوجيا الكامنة وراء الأصول الرمزية لشركة إيتورو، حيث أوضح الباحثون أنهم يرغبون في اختبار قدرات ليبرا الحالية في الأسبوع الأول من وجودها.

"من خلال استكشاف إمكانات ليبرا، واستخدام الطبقة التمثيلية الوسيطة لما ستكون عليه في النهاية لغة البرمجة النهائية "Move IR"، نجحوا في تنفيذ إصدار أولي من الأصول المشفرة بالرمز إيتورو على شبكة ليبرا،" حسبما أكد منشور المدونة.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف، فإن ليبرا تشكل أول مشروع لفيسبوك في إنشاء نظام إيكولوجي للعملة المشفرة. ومن المحتمل أن يكون التوكن الداخلي الذي يحمل نفس الاسم أول منتج يشاهد ضوء النهار مع عروض أخرى غير معروفة بعد.

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وكان رد فعل المشرعين بانزعاج عند الإطلاق، حيث طلب مسؤول حكومي أمريكي بالفعل من فيسبوك إيقاف التطوير تمامًا ريثما تبدأ المناقشات في يوليو.

وأصدرت شخصيات كبيرة في مجال العملات المشفرة أيضًا تقييمات لليبرا باعتبارها عملة مشفرة، والتي تنتقد بشدة خصائصها الفنية.

وبالنسبة إلى إيتورو، توفر الحالة الحالية للبروتوكول سببًا للحماس.

وقد خلص الدكتور أومري روس، كبير علماء بلوكتشين في إيتورو إكس، في تعليقات منفصلة قائلًا: "نحن نشيد بالمبادرات المبكرة لفريق ليبرا في تصميم Move IR، ونحن متحمسون لمتابعة التطور في المستقبل القريب".