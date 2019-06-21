معدل الهاش لبيتكوين يصعد إلى رقم قياسي جديد معززًا أمن الشبكة

تام شمس - الجمعة 21 يونيو 2019 04:42 مساءً - بلغ معدل الهاش لبيتكوين (BTC) - وهو إجمالي الطاقة الحاسوبية لشبكة بيتكوين - أعلى مستوياته على الإطلاق هذا الأسبوع، وذلك حسبما أكدت بيانات من مصدر المراقبة بلوكتشين.كوم يوم ١٩ يونيو.

ونظرًا لأن سعر بيتكوين قد سجل رقمًا قياسيًا جديدًا سنويًا أعلى من ٩٠٠٠ دولار، فإن سعر الهاش، والذي يمكن اعتباره مقياسًا لمدى الاهتمام في تعدين بيتكوين، أصبح أعلى من أي وقت مضى.

ففي يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، وهو آخر يوم توفرت فيه البيانات، وصل معدل الهاش لبيتكوين إلى ٦٥,١٩ تريليون هاش في الثانية.

ولم يمر النشاط دون ملاحظة، حيث ارتفع معدل الهاش كل يوم طوال هذا الأسبوع.

Advertisements

حيث كتب ماكس كايزر، مضيف برنامج "كايزر ريبورت" وأحد كبار مناصري بيتكوين "ماكس هيزر" على موقع تويتر في تعليقات ذات صلة يوم الخميس: "إن معدل الهاش (في أكثر الأحيان) يقود السعر".

"وهذا شيء لا يفهمه معظم الداعمين المتحمسين (لبيتكوين). إنه قلب نظام الحوافز. فهي قدرة ساتوشي على اختراق البشر لإنشاء الذهب ٢.٠."

يتفوق الرقم بشكل مريح على الرقم القياسي السابق وهو ٦٠ تريليون هاش في الثانية الذي تم تحديده في أواخر سبتمبر ٢٠١٨، ويستمر الاتجاه التصاعدي للمؤشرات.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف، أثبتت الفترة التي تلت سبتمبر الماضي أنها خطوة إلى الوراء لشبكة بيتكوين، مع انخفاض معدل الهاش لأول مرة على الإطلاق حتى العام الجديد.

وشهدت المقاييس الأخرى المختلفة - وبالطبع السعر - قمعًا أيضًا، قبل أن يرتفع نشاط الشبكة في الربع الأول من عام ٢٠١٩. بعد ذلك، ابتداءً من ١ أبريل، تبع سعر بيتكوين، مما أثار سوق صاعدة استمرت ثلاثة أشهر تقريبًا، والتي تستمر حتى الآن.