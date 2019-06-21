باونتي V Systems

تعد V Systems بلوكتشين عام مفتوح المصدر و منصة تطبيقات لا مركزية تهدف إلى إنشاء نظام بيئي رقمي بمجتمع كبير ، يرأس المشروع المهندس المعماري ، صني كينج ، مطور البلوكشين ومبدع أنظمة (Proof of Stake (PoS ، الذي بدأ أول مشروع PoS مع عملة Peercoin و أيضًا منشئ Primecoin المدرجة في منصة Poloniex الشهيرة .

قمنا مسبقاً بتاريخ 21 نوفمبر 2018 ، بنشر إيردروب خاص بالعملة وكانت لاتزال قيد الإنشاء وكانت تسمى بـ VEE COIN ، ولكن بسبب تعارضها مع مشروع آخر بنفس الأسم تم تغييره إلى V SYSTEMS ، واصدرنا ملحق بنفس الإيردروب بتاريخ 25 فبراير 2018 اوضحنا به تفاصيل وصول الإيردروب للمحافظ في العنوان الفرعي رقم 9 في المقال هنا .

إلى أين وصلت العملة بعمر يقل عن سنة ؟

تم إدراج العملة في العديد من المنصات العملاقة مثل Bitfinex و KuCoin و Coinall ، بسيولة تداول يومية تتجاوز 15 مليون دولار ، بحيث اعلى سعر بلغته هو 0.177 $ في 16 ابريل 2019 ، العدد الكلي للعملة هو 5,217,805,440 ، ورمزها VSYS .

رابط العملة CoinMarketcap هو : https://coinmarketcap.com/currencies/v-systems/#markets

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تفاصيل الباونتي :

تم انشاء حملة الباونتي هذه بإشراف وتنظيم منصة BM الجديدة ، بمهام بسيطة على التلغرام .

التسجيل بالمنصة : https://www.bw.com/signup بعد التسجيل والتفعيل من الإيميل قم بالدخول إلى لوحة تحكم الباونتي ، وذلك بقيامك بتسجيل الدخول بنفس الإيميل الذي تسجلت به في الخطوة الأولى (تسجيل الدخول وليس إنشاء حساب) : https://sweet.bw.com/login يوجد نوعين من المهام ، وهي تسجيل الدخول اليومي و إضافة أعضاء إلى مجموعة العملة على تيليغرام و مجموعة المنصة ايضاً .

ملاحظات :

في الخطوة الأولى لبدأ المهام على التيلغرام يجب عليك ربط حسابك على تيلغرام بلوحة التحكم ، وهذا امر طبيعي من اجل معرفة كم شخص قمت بإضافته للمجموعات ، ببساطة ستضغط على كلمة Verified سيتم نقلك الى بوت سيمنحك رابط قم بالضغط على الرابط وسيتم ربط حسابك على تيلغرام بلوحة تحكم الباونتي .

يتم توزيع العملة يومياً بحسب كمية النقاط التي قمت بجمعها ، وبمجرد بلوغ 5 قطع تتمكن من السحب .

يوجد نظام احالة جيد للباونتي .

الإيردروب الخاص بالعملة الذي تم نشره على موقعنا بتاريخ 21 نوفمبر 2018 موضح بالمقالة هنا .

إخلاء مسؤولية :

الخليج 365 الإخباري ليس مستشارك الإستثماري و لا يتحمل مسؤولية دخولك للطروح الأولية لهذه العملات هو فقط يقدم لك فرصة الإستفادة من عملات مجانية عن طريق الإيردروب كما أنه لا يستفيد ماديا بأي شكل من الأشكال من وراء طرح هذه العملات من خلال الموقع

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