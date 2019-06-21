سعر بيتكوين يصل إلى مستوى مرتفع جديد في ٢٠١٩ مقتربًا من ١٠٠٠٠ دولار

تام شمس - الجمعة 21 يونيو 2019 12:51 مساءً - سجلت بيتكوين (BTC) أعلى مستوى جديد في عام ٢٠١٩ في ٢١ يونيو، حيث بلغت ٩٨٠٠ دولار وفازت بقوة على العوائد اليومية لجميع العملات المشفرة الرئيسية تقريبًا.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

والبيانات من كوين٣٦٠ تضع تداول زوج بيتكوين مقابل الدولار عند حوالي ٩٦٧٥ دولارًا في وقت كتابة المقالة بعد تصحيح بسيط من أعلى المستويات السابقة.

ويعزز الأداء من تقدم بيتكوين الصعودي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما أثار دهشة المستثمرين مرة أخرى بعد استعادة مستوى ٩٠٠٠ دولار هذا الأسبوع.

حث بلغت المكاسب الشهرية (٣٠ يومًا) لمستثمري بيتكوين ٢٦,٥٪.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

وفي السابق، كان المعلقون قد بدؤوا في التنبؤ بحدوث تجاوز لمستوى ١٠٠٠٠ دولار، وهو ما سيثير طلبًا كبيرًا من المشترين المحتملين، الذين سيدفعون بعد ذلك سعر بيتكوين إلى الأعلى. وكان من بينهم مناصر بيتكوين "توم لي"، الذي قال في مذكرة للعملاء من مستشاري فندسترات غلوبال أدفيزرس أن ٢٠١٩ قد يشهد وصول زوج بيتكوين مقابل الدولار إلى ٤٠٠٠٠ دولار.

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"في معظم الأسواق، هناك حاجة إلى "ارتفاع جديد" لتأكيد الاختراق [.] ولكن مع (بيتكوين)، عندما يتم تداولها بسعر يشهد ٣٪ فقط من تاريخه، فإن هذا يؤكد ارتفاعًا جديدًا وشيكًا. وهذا يجعل العملة المشفرة مختلفة،" حسبما قام بالتغريد يوم الخميس عندما تجاوزت عملة بيتكوين ٩٧٥٠ دولارًا.

"حاليًا على بعد ٢٥٠ دولارًا من الخوف من تفويت الأمر."

كانت أسواق العملات البديلة بطيئة في الاستجابة لآخر التطورات في بيتكوين. ففي وقت كتابة المقالة، تمكّنت إيثريوم (ETH) من التغلب على أكبر عوائد العملة المشفرة على مدار ٢٤ ساعة، حيث كسبت ٥,٤٪ لتصل إلى ٢٨٤ دولارًا.

وكانت المرة الأخيرة التي تم فيها تداول إيثريوم مقابل الدولار عند هذا المستوى في سبتمبر ٢٠١٨، حيث وصل الزوج إلى دائرة كاملة في حوالي تسعة أشهر على نمط يتتبع عن كثب عملة بيتكوين.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

أما العملات الأخرى من بين العشرين الأولى من حيث القيمة السوقية فكانت أقل إبهارًا. والاستثناءات كانت مونيرو (XMR)، التي حققت مكاسب يومية بنسبة ٨٪ لتصل إلى ١٠٩ دولارات، و باينانس كوين (BNB)، التي ارتفعت ٧,٢٪ لتحقق أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٣٧,١٨ دولارًا.

ويبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن أقل من ٣٠٠ مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو العام الماضي. من بين ذلك، تمتلك عملة بيتكوين ٥٧,٧ ٪ من هيمنة السوق - وهي قمة جديدة منذ ديسمبر ٢٠١٧، عندما سجّل زوج بيتكوين مقابل الدولار أعلى مستوى تاريخي له حوالي ٢٠٠٠٠ دولار.