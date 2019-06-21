منصة HAYVN لتداول العملات الرقمية تحصل على ترخيص أبوظبي

0 مشاركة منحت هيئة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي, وهي الهيئة التنظيمية المرتبطة بسوق أبوظبي العالمي, الموافقة المبدئية لـ منصة HAYVN لتداول العملات الرقمية. وتنوي منصة HAYVN توفير خدمات الـ OTC بالإضافة إلى خدمة حفظ وتخزين العملات الرقمية, وسيتم الاحتفاظ بالعملات الرقمية و العملات النقدية في حساب ضامن. وتستهدف منصة HAYVN صناديق التحوط ومديري الأصول والشركات العائلية في منطقة الخليج. كما تخطط المنصة للحصول على الموافقات من الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة البريطانية. وقال كريستوفر فلينوس, الشريك المؤسس لـ منصة HAYVN: “العملات الرقمية قادرة على تحويل أسواق الاستثمار وإنشاء فئة أصول جديدة ومثيرة لتنويع المحافظ الاستثمارية.” Advertisements وأضاف: “ومع ذلك, نعتقد بأن هذا لن يحدث إلا إذا انضم الاستثمار المؤسسي لـ سوق الكريبتو, وهذا سيتم في حالة تم تبني هذه الصناعة الناشئة وفرض القوانين واللوائح.” اقرأ ايضاً: ما هو سوق الـ OTC ؟ وكيف يتم بيع وشراء البيتكوين والعملات الرقمية خارج منصات التداول؟ كيف أصبحت منصة بينانس الأفضل في عالم العملات الرقمية وكيف ستحافظ على مركزها؟

متخصص في التسويق الالكتروني ومؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay

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