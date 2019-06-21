منصة فيديو لامركزية مبنية على الايثيريوم تحصل على 8 مليون دولار كاستثمار

أعلنت منصة Livepeer وهي منصة فيديو لامركزية مبنية على شبكة الايثيريوم حصولها على رأس مال استثماري بقيمة 8 مليون دولار ضمن سلسلة التمويل الأولى A التي تخوضها المنصة بالتعاون مع شركة Northzone.

مثلما هو ملاحظ فإن الاهتمام بالفيديو وصناعته زاد أضعاف ماكان عليه في وقت سابق وزاد جودة المخرجات المعروضة.

إلا أن عرض الفيديوهات عالية الجودة يتطلب قوة حاسوبية متوسطة او عالية للخروج بفيديو احترافي.

هذه النقطة التي استغلها كل من “دوغ بيتكانيكس” و”إريك تانج” ببناء منصة تربط صناع بث الفيديو بأصحاب الحواسيب القوية لعرض قوتهم الحاسوبية لمعالجات الفيديو مع تقديم تحفيز “شبكة تعتمد على العملات المشفرة والايثيريوم كعملة للتبادل”.

حيث تعمل منصة Livepeer كوسيط بين أصحاب الحواسيب القوية وأصحاب بث الفيديو مع توفير آلية الدفع بين الطرفين عن طريق الايثيريوم.

تملك المنصة حاليا 30 مزود للقوة الحاسوبيية و بث أكثر من 100 فيديو.

تم تصميم منصة Livepeer أيضا للمطورين الذين يرغبون في انشاء تطبيقات تتضمن البث المباشر للفيديو وكذا أصحاب القنوات والمذيعين المشهورين الذين لديهم حشد من المتابعين

لتوفير آلية بث فيديو عالية الجودة وبتكاليف أقل.

ومن خلال الاستفادة من القوة الحاسوبية الخاملة توفر المنصة لأصحاب البث مصاريف أرخص بعشر مرات

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ما يعادل 70 سنت في اليوم مقابل 3 دولار للساعة الواحدة في خدمات البث التقليدية.

يرى المؤسسون بأن مشروعهم سيلقى نموا متزايدا في الفترات القادمة

خاصة بعد حصولهم على تمويل من شأنه المساهمة في تحسين تطويرهم لتطبيقات المنصة.

تقدم المنصة أيضا ستة أشهر مجانية للمشتركين الجدد كحافز لتجريب الخدمة.

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