هيئة تداول العقود الآجلة ترفع دعوى قضائية ضد شركة وهمية كلفت مستثمري البيتكوين 147 مليون دولار

أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة والتي يرمز لها بالحروف CFTC عن رفع دعوى قضائية ضد شركة Control-Finance والتي تختص في تداول البيتكوين والاستثمار فيه, وضد مؤسسها “بنيامين رينولدز” من المملكة المتحدة.

وتأتي هذه الدعوى على خلفية اختلاس ما لا يقل عن 22,858 وحدة بيتكوين (BTC) – ما يعادل قيمة 147 مليون دولار في ذلك الوقت.

المبلغ تم جمعه بعد النصب على أكثر من 1000 مستخدم عن طريق استخدام مخطط هرمي يحمل تسمية “برنامج التحكم في التمويل” لتغطي ما وراءه من نصب واحتيال.

ووفقًا للوثائق التي يعود تاريخها من 1 مايو إلى 31 أكتوبر 2017

فإن “رينولدز ” استغل الحماس العام والاقبال الذي شهده البيتكوين في ذلك الوقت بحث معارفه وأصدقائه باستثمار أموالهم في البيتكوين والحصول على 45% بصفة شهرية.

لكن في الواقع الشركة لم تقم بأي استثمار وظلت تستحوذ على كميات البيتكوين الواردة.

بينما المستخدمين القدامى يتم تقديم أرباحهم من استثمارات المستخدمين الجدد.

بالنسبة للايداع فقد استخدمت محافظ جديدة كليا واستخدمت لأول مرة ليُّحول بعدها البيتكوين للمحفظة الجامعة.

وفي حالة ما أراد أحد من المستخدمين سحب أموالهم يقوم “رينولدز” بتحويل الأموال بطريقة غير قانونية من عميل آخر لتسديد المدفوعات.

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بالإضافة إلى ذلك ، عندما يطلب العملاء سحوبات الحساب ، يقوم رينولدز بتحويل الأموال بطريقة غير قانونية من عميل آخر لتسديد المدفوعات.

كما تصرف “رينولدز” بطريقة جهنمية عند تزويد أرصدة مستخدميه بأرقام مزيفة تكشف ربح وهمي وغير حقيقي.

كما أصدر تقارير أسبوعية تحدد التداولات المربحة ومزودة بالأرقام كذلك.

الدعوى القضائية الموجهة ضد الشركة تسعى لوضع غرامات مالية مدنية ورد الحقوق لأصحابها وحظر التداول والتسجيل في المنصة.

بالنسبة للشكوى فتم ايداعها على مستوى محكمة الولايات المتحدة المحلية للمنطقة الجنوبية في نيويورك.

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