أسهم موني غرام تقفز عاليا بعد الشراكة مع الريبل

يبدو أن تأثير الشراكة مع مشاريع العملات المشفرة قد أصبح يؤثر ايجابا على الطرفين.

بعد ان كان يساهم بشكل أكبر على جهة واحدة بارتفاع العملة المشفرة للمشروع فقط..

إلا أن الأمور تحسنت وأصبح التأثير متبادل لما يشهده سوق العملات المشفرة من نمو لافت في الآونة الأخيرة.

فبعد عملية شراكة موني غرام مع شركة الريبل التي تحدثنا حولها في الموضوع:

تعرف على تفاصيل شراكة الريبل مع “موني غرام”

ارتفعت أسهم شركة موني غرام بنسبة 168% خاصة بعد اعلان الريبل أنها ستشتري أسهم موني غرام بـما قيمته 30 مليون دولار بقيمة 4.10 دولار لكل سهم مع خيار شراء 20 مليون دولار أخرى في وقت لاحق.

وبذلك تتضح حقيقة وقوة الشراكة مع شركة الريبل وكيف لها من التأثير على ارسال أسهم موني غرام لمستوى لم تصله منذ مدة.

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ليعود الهدوء مرة أخرى على أسهم موني غرام وتستقر بشكل اكبر.

عملة الريبل من جهتها تأثرت إيجابا لكن ليس مثلما كان متوقعا بل وصلت لغاية 0.45 دولار قبل أن تعاود النزول والاستقرار عند 0.41 – 0.43 دولار.

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