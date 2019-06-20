مدير مشروع Libra يقارن بين العملة الرقمية الجديدة لـ Facebook و الـ Bitcoin

أثارت عملة فايسبوك الرقمية الجديدة الكثير من ردود الفعل و أسالت الكثير من الحبر قبل أشهر من إطلاقها الفعلي سنة 2020 و ذهب بها المحللون كل مذهب فمن متفائل إلى متخوف لكن الجدير بالذكر أن المجتمع الرقمي يرى فيها فرصة لتعميم إستخدام العملات الرقمية عبر العالم بجعلها في متناول أكبر عدد من الناس و جاء مدير مشروع Libra ليؤكد ذلك.

حيث أكدت Facebook أن عملة Libra الجديدة الرقمية ليست مصممة لقتل أو التنافس مع البيتكوين و قال ديفيد ماركوس الرجل الذي يقود الجهود الرقمية لـ Facebook و أن libra و البيتكوين يمكنهما أن يتعايشا مع حالات إستخدام مختلفة و أنه من أكبر المعجبين بـ BTC.

في تغريدة أمس أوضح أن libra مصممة لتكون نظام دفع مستقر و من ناحية أخرى يعتقد أن البيتكوين عبارة عن أصل لتجميع القيمة وهي عملة يراد منها أن تلعب دور “الذهب الرقمي”.

“كثيرون يريدون المقارنة بين libra و البيتكوين و في رأيي فإن هاتين العملتين ليستا في نفس الفئة فـ BTC هي إحدى أصول (الإستثمار ) بينما Libra هي عملة مصممة لتكون عملة رقمية مستقرة لتسهيل عمليات التبادل و لقد كنت ولازلت من محبي BTC لكن لأغراض مختلفة للغاية. “

يدّعي ماركوس و الذي كان رئيسًا سابقًا في PayPal أن libra هي نظام نقدي جيد للغاية في حين أن البيتكوين أداة إستثمار طويلة الأجل.

كما ذكرنا سابقا فإن القليل من الناس يستخدمون البيتكوين لمعاملات الدفع ففي عام 2019 شاركت 1.3 في المائة فقط من معاملات البيتكوين في التجارة بمعنى آخر يحتفظ معظم مستخدمي BTC بعملاتهم على المدى الطويل.

و مع ذلك فإن ماركوس لا يقلل من قدرة البيتكوين على الإستفادة من مساحة المدفوعات في المستقبل إذ ستقل تقلبات البيتكوين تدريجياً بمرور الوقت مما يتيح لها أن تكون شكلاً أكثر قابلية للتطبيق لنظام التحويل والدفع من نظير إلى نظير.

وسّع ماركوس أفكاره على قناة سي إن بي سي واصفا العملة الرقمية للفايسبوك بأنها “شكل من أشكال النقود الرقمية عالية الجودة”.

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“تم تصميم هذه العملة بالفعل من الألف إلى الياء لتكون وسيلة رائعة للتبادل وشكل عالي الجودة للغاية من الأموال الرقمية التي يمكنك استخدامها للمدفوعات اليومية و المدفوعات عبر الحدود و المعاملات الصغيرة.”

تصريحاته الأخيرة تعتبر مهمة فمن خلال عرض libra الكامل لم تذكر أي من مواد التسويق على Facebook إسم البيتكوين بالإسم و لقد خرج ماركوس الآن وربط العملة الجديدة بأكبر عملة رقمية في العالم.

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المصدر :

www.ccn.com

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