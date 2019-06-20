يقول نائب رئيس أمازون باي يقول إنه لا توجد خطط حالية لإنشاء عملة مشفرة: "نحن لا نتعامل بالمضاربة"

تام شمس - الخميس 20 يونيو 2019 03:53 مساءً -

قال مسؤول تنفيذي كبير في مؤتمر عُقد يوم ١٠ يونيو، إن أمازون ستدرس فقط مناقشة إنشاء عملة مشفرة خاصة بها مثل ليبرا الخاصة بفيسبوك خلال عدة سنوات.

حيث قال باتريك غوتييه، نائب رئيس أمازون باي، متحدثًا في حدث "برينستورم فاينانس ٢٠١٩" من فورتشن، إن نظام نقل القيمة الذي كشف عنه موقع فيسبوك هذا الأسبوع كانت خطوة بعيدة جدًا في المناخ الحالي.

"إنها جديدة، وهي مضاربة؛ ونحن في أمازون لا نتعامل مع المضاربة، في الوقت الحالي".

يستمر فيسبوك في إحداث ضجة في دوائر العملات المشفرة والدوائر المالية والحكومية في أعقاب نشر أول مادة إعلانية حول ليبرا.

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وع وصفها كشبكة مصممة للسماح للمستخدمين بإرسال الأموال مثل الرسائل أو الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد اجتذبت الخطة ازدراء لإعدادها الفني وخارطة الطريق، في حين أن بعض المشرعين قد ذهب بالفعل إلى حد طلب وقف التطوير تمامًا.

وقد ابتعدت أمازون حتى الآن عن تنفيذ العملة المشفرة على الرغم من الشائعات المختلفة في السنوات الأخيرة، مفضلةً بحوث بلوكتشين.

بناءً على كيفية تطور المساحة، ومع ذلك، قد تعيد شركة التجزئة العملاقة النظر في خيار العملة المشفرة على غرار ليبرا على المدى المتوسط.

وخلص غوتييه قائلًا: "نحن في أمازون، نتعامل مع البيانات كثيرًا، لذلك سأكون سعيدًا بإجراء هذه المحادثة بعد عامين أو ثلاثة أعوام من الآن".