عملة فيسبوك Libra تتلقى صفعة قوية من خبراء البلوكتشين واصفين إياها بالفشل

لقد قيل الكثير بالفعل عن عملة فيسبوك Libra ، و طموحها في تغيير عالم المال . و لكن ماذا عن تكنولوجيا البلوكتشين التي ترتكز عليها ؟
إن خبراء البلوكتشين قد انصبوا على الوثائق التقنية للعملة و قاموا بالاطلاع الـ testnet الخاص ببروتوكول Libra ، حيث كانت شركة Facebook قد أطلقت إختبار الـ testnet يوم الثلاثاء الماضي . و يكفي القول ، بأن خبراء البلوكتشين غير مقتنعين بادعاءات Libra .
لقد عرض مطور البيتكوين ” تاماس بلامر ” Tamas Blummer التقييم الأكثر إزعاجًا لبروتوكول Libra . و قال إن شركة فيسبوك تسيء إستخدام مكانتها و تستعرض عضلاتها في ساحة البلوكتشين .
و أسرد ” بلامر ” قائلاً :
” إن محاولة فيسبوك لشراء الريادة في أحد أحدث التقنيات المعاصرة أمر مكلف للغاية ، و من المحتمل أن يكون عديم الجدوى . و أنا متأكد من أن هذا الأمر ستكون نتيجته فشلًا باهظًا للغاية ، و لكنه سيكون بمثابة باب كبير يُفتح على البيتكوين . “
و قال ” بلامر ” – و هو يتعمق أكثر في تقنية البلوكتشين نفسها – إن البلوكتشين الخاصة بعملة Libra لديها الكثير من القواسم المشتركة مع الـ Ethereum أكثر من الـ Bitcoin . و هي تشارك العديد من الخصائص نفسها التي يتصف بها الـ Ethereum مثل التقسيم أو التجزئة ( sharding ) ، بالإضافة إلى خوارزمية الـ PBFT و هي اختصاراً لـ ( Practical Byzantine Fault Tolerance ) . في الواقع ، إن بلوكتشين Libra قد تتمكن من قتل الـ Ethereum و الـ Ripple ، وفقاً لادعاء ” بلامر ” .
حيث أوضح ” بلامر ” قائلاً :
” إن ليبرا تشبه الإيثريوم أكثر من البيتكوين . و هي تحتوي على جميع الميزات و الخصائص التي تجعل الإيثريوم يبدو كالقمامة . مثل نموذج الحساب ( account model ) ، و اللغة العامة ( generic language ) ، و توكن gas ، و التوسع المتسلسل مع التقسيم ( on-chain scaling with sharding ) ، بالإضافة إلى خوارزمية الـ BFT . و يضاف إلى ذلك ، أنه يتعين على Libra تنفيذ كل من الـ KCY و الـ AML . حقاً إنها كارثة قادمة بحركة بطيئة . “
هناك تحليل أعمق و أقل تحيزًا ضد بروتوكول Libra جاء من جانب ” جيمسون لوب ” Jameson Lopp ، و هو مهندس بيتكوين و مُعلم . في منشور طويل و ثاقب على موقع Medium ، اتفق ” لوب ” على أن بروتوكول Libra يتشابه مع الـ Ethereum أكثر من الـ Bitcoin .
حيث قال :
” من منظور بنية البيانات ، Libra تشبه الـ Ethereum أو الـ Ripple أكثر من الـ Bitcoin . “
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بالإضافة إلى خصائص التجزئة و الـ PBFT ، يعتقد ” لوب ” أن بروتوكول Libra يهدف إلى نموذج Proof of Stake ، على غرار خطة الـ Ethereum . و لكنه يشك في قدرة المشروع على حل المشكلات التي ابتلي بها فريق الـ Ethereum .
و أوضح ” لوب ” قائلاً :
” يبدو أن Facebook لم تحل أيًا من المشكلات الهائلة التي كانت الـ Ethereum تعمل عليها لسنوات . “
بغض النظر عن رأيك في عملة Libra نفسها ، يبدو أن جميع الخبراء قد اجتمعوا على مسألة واحدة ، وهي : عملة Libra ليست بلوكتشين حقيقية . و يعترف ” لوب ” بأن البروتوكول يتسم بالبراعة و الإعجاب ، و لكنه ليس بلوكتشين :
” يبدو أن هذا البروتوكول مصمم جيدًا . . [ لكن ] ” بلوكتشين ليبرا ” ليس في الواقع بلوكتشين . . فلا يوجد هيكل بيانات بلوكتشين فعلي في بروتوكول ليبرا . “
إن رأي هؤلاء الخبراء يعيد إلى أسماعنا تقييم خبير البيتكوين ” أندرياس أنتونوبولوس ” Andreas Antonopoulos ، الذي قال أن هذا المشروع غير مؤهل ليكون عملة رقمية حقيقية :
” إن ما تقترحه Facebook ، أو أي شركة أخرى مثلها ، ليس عملة مشفرة . فالمشروع المقترح لا يحتوي على أي من الخصائص الأساسية للعملة المشفرة . كما أنه لا يقف على الأعمدة الخمسة التي ترتكز عليها أي بلوكشين مفتوحة . في الواقع ، ليس لدى المشروع أي منها . “
على الرغم من أن Libra قد لا تكون بلوكتشين وفقًا للمعايير الفنية ، إلا أنه لا يمكن إنكار التأثير الإيجابي الذي استطاعت شركة Facebook تحقيقه ، من خلال احتضانها لكلمة ” cryptocurrency ” و كلمة ” blockchain ” ، بل يمكننا القول بأن Facebook قد حققت الشرعية لقطاع العملات الرقمية . حتى لو لم تكن التكنولوجيا موجودة بعد ، فهذه وحدها هي خطوة كبيرة للأمام .
و جدير بالذكر ، أن عملة Libra هي عملة رقمية تم إنشاؤها بشكل رسمي من قبل منظمة غير ربحية ( Libra Association ) و تحت ريادة شركة Facebook ، و كما هو متوقع ، سوف تعمل عملة Libra كعملة مستقرة مدعومة من احتياطي العملة نفسها ( Libra Reserve ) ، و الذي سيمثل قيمة أصول موجودة بالفعل كالعملات الاحتياطية مثل الدولار الأمريكي .
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