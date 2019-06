انضمام أحد أكبر منصات التداول الآسيوية إلى شبكة الريبل

ذكرت أحد أكبر منصات تداول العملات الرقمية في قارة آسيا, منصة CoinOne, عن انضمامها إلى شبكة الريبل وذلك عبر [#CoinoneNews]

Coinone Transfer, a blockchain based overseas remittance company, announced on June 17 that it will collaborate with SBI Ripple Asia to facilitate blockchain based remittance in S.Korea.



Check out @Cross now !

Click Link 👉 https://t.co/RMaHaFReUD@Ripple pic.twitter.com/5LnU8TBFB1 — Coinone (@CoinoneOfficial) June 17, 2019 تم نشرها في حسابها الرسمي في تويتر.

وذكرت المنصة أنها ستتعاون مع SBI Ripple Asia لتسهيل عمليات تحول الأموال القائمة على تكنولوجيا البلوكشين في كوريا الجنوبية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ منصة Coinone: “نأمل أن يوفر التعاون بين منصة CoinOne و شبكة الريبل مجموعة من الخدمات المالية التي تستند على تقنية البلوكشين.”

يجدر بالإشارة إلى أن منصة CoinOne, أطلقت خدمة CoinOneTransfer لتوفير خدمة تحويل الأموال عبر الاستفادة من تقنيات البلوكشين.

ومن المتوقع أن توفر هذه الشراكة عدد من الخدمات الجديدة للأفراد مثل توفير البطاقات البنكية وتوفير المحافظ الإلكترونية والخدمات المالية عبر الإنترنت.

