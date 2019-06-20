الشركة خلف مشروع EOS تستحوذ على نطاق Voice.com بـ 30 مليون دولار

ضمن جهودها لإطلاق منصة تواصل اجتماعية لامركزية. قامت شركة Block One, الشركة خلف مشروع إيوس EOS, بالاستحواذ على نطاق Voice.com بقيمة 30 مليون دولار.

وتم الإعلان عن الخبر بواسطة شركة MicroStrategy الخاصة ببرامج التحليل, قائلة إن عملية شراء نطاق Voice.com تم عبر موقع GoDaddy الشهيل وقد تم استخدامه لاحقاً بواسطة شركة Block One.

وذكر مارك بريا, نائب الرئيس التنفيذي لـ شركة MicroStrategy,: “من المتوقع أن يؤدي الاستحواذ على اسم نطاق Voice.com إلى مساعدة الشركة على بناء اسم وعلامة تجارية لها وإضافة قيمة لها بشكل كبير.”

يجدر بالإشارة إلى أن شركة Block One, أعلنت عن منصة لامركزية للتواصل الاجتماعي قائمة على تكنولوجيا البلوكشين في وقت سابق من هذا الشهر و تم تغطية الخبر في موقع الخليج 365:

Block.One تطلق منصة اجتماعية على بلوكشين EOS

وأعلنت الشركة في وقتها أن مستخدمي منصة Voice هم مستخدمين حقيقيين بدلاً من الحسابات الوهمية, وذلك في إشارة واضحة للمشاكل السائدة على منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل: “فيسبوك” و “تويتر”.

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وأعلن الرئيس التنفيذي لـ شركة Block One مؤخراً إلى أن الشركة أنفقت 150 مليون دولار لإنشاء منصة Voice, وبإمكان المستخدمين التسجيل الآن في المنصة قبل الإطلاق الرسمي.

يجدر بالإشارة إلى أن شركة Block One تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها وتحظى بدعم من مستثمرين بارزين بما في ذلك “باي بال” و “بيتماين” و شركة جالاكسي للاستثمارات.

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