لومن لاب التابع لشكة "متلايف"'يستخدم بلوكتشين لأتمتة مطالبات التأمين على الحياة

تام شمس - الخميس 20 يونيو 2019 12:52 صباحاً - يستخدم لومن لاب التابع لشركة "متلايف" تقنية بلوكتشين لأتمتة مطالبات التأمين على الحياة، وذلك وفقًا لنشرة إخبارية نشرت يوم ١٧ يونيو.

وسيمكّن التعاون مع سنغافورة بريس هولدينغز وNTUC Income، المعروف باسم "لايف تشين"، العائلات الثكلى التي تضع الوفيات في إحدى الصحف المحلية من إجراء عمليات بحث على الفور لمعرفة إذا ما كان لدى أحبائهم بوليصة تأمين على الحياة.

وفي هذا الشهر، سيتم اختيار ١٠٠٠ من حاملي بوليصة الدخل بشكل عشوائي للمشاركة في مخطط تجريبي.

وتعمل هذه التقنية من خلال تقديم بطاقة هوية التسجيل الوطنية للمتوفى إلى لايف تشين كبيانات مجزأة بمجرد الحصول على موافقة الأسرة. ويتم إخطار العائلات خلال يوم عمل واحد عند العثور على سياسة المطابقة، ويتم إرسال إخطار تلقائيًا إلى شركة التأمين حتى تبدأ عملية المطالبات.

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حيث قال جوليان تان، رئيس الأعمال الرقمية في شركة سنغافورة بريس هولدينغز (SPH):

"تأمل شركة SPH في توسيع لايف تشين لتشمل المزيد من شركات التأمين في الوقت المناسب لتوفير المزيد من الراحة لأفراد الأسرة الذين يحضرون إلى الأمور الإدارية للمتوفى بشكل آمن."

تتحول شركات التأمين بشكل متزايد إلى تكنولوجيا بلوكتشين. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، تلقت شركة التكنولوجيا بلوك كليم ٦٢٧٠٠٠ دولار في التمويل لمنصة تستخدم بلوكتشين لأتمتة مطالبات التأمين على السيارات.