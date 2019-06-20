إدارة التكنولوجيا بالحكومة الفلبينية توقّع اتفاقًا مع شركة بلوكتشين

تام شمس - الخميس 20 يونيو 2019 12:52 صباحاً - وقع قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (DICT) في الحكومة الفلبينية على مذكرة اتفاق مع مونسون بلوكتشين ستوردج ومقرها الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن GMA News Online يوم ١٩ يونيو.

وبحسب ما ورد، تنص مذكرة الاتفاق على أن تعمل مونسون كمستشار بلوكتشين ومستشار لقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تقدم خدمات مثل تحليل الفائدة مقابل التكلفة والتحليلات الاجتماعية والاقتصادية فيما يتعلق بحلول بلوكتشين في الفلبين.

وقد علق السكرتير بالنيابة لقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إليسيو ريو جونيور على كيف ستفيد مذكة الاتفاق الفلبين، قائلة إنها "ستفيد بشكل مباشر جهودنا المستمرة لمعالجة قضايا البلاد بشأن سهولة ممارسة الأعمال التجارية والأمن السيبراني".

وتهدف المذكرة أيضًا إلى الاستفادة من مونسون، من خلال قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي ينشر مواد تعليمية وتوعوية حول تقنية بلوكتشين والمساهمة في "أنشطة بناء القدرات" للشركة.

ووفقًا لموقعها على الويب، تعد مونسون بلوكتشين ستوريدج شركة تخزين بيانات طورت حل بلوكتشين لتحليل مجموعات البيانات المستندة إلى الحلول السحابية وتخزينها وتحسينها. ويُقال إن الشركة تعمل أيضًا على تطوير سلسلة مبنية على أساس إيثريوم مع أوجه تشابه أيديولوجية مزعومة مع ريبل.