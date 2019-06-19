منصة Binance تدرج توكن (BEP2 -BTCB) للتداول ..فما هذا ؟!

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في هذا الخصوص نشرت منصة Binance على مدونتها الرسمية موضوعها مفصلا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري.
“تفاصيل الموضوع”
نحن في منصة Binance نطلق توكنز رقمية على شبكة بلوكتشين Binance Chain والتي سيتم ربطها بالعملات الرقمية الرائدة في السوق ، وسوف نبدأ هذا الأمر بتوكن مربوط بعملة البيتكوين -Bitcoin-pegged token- والذي سيتم تداوله على منصة Binance ويُقترح أن يتم تداوله في المنصة اللامركزية التابعة Binance DEX.
هذا وسوف تصدر منصة Binance عددًا من التوكنز الرقمية المرتبطة بعدد من العملات الرقمية على شبكة بلوكتشين Binance Chain (تنسيق التوكنز سوف يكون BEP2) ، وسوف يتم إطلاقه في الأيام القادمة ، بدءًا من توكن BTCB ، وهو توكن رقمي مربوط بـعملة البيتكوين .
حسنا ..كيف يعمل هذا؟
التوكنز الرقمية المربوطة مثل BTCB Token ، ستكون مدعومة بنسبة 100 في المائة من العملةالرقمية الأصلية في الاحتياط ، وهي عملة البيتكوين BTC في حالة توكن BTCB مثلا ، وسوف يتم نشر عناوين الاحتياطي من العملة ويمكن لأي شخص تدقيقها.
توفر شبكة البلوكتشين طريقة أسهل بكثير لتدقيق الاحتياطي من العملات الرقمية أسهل من طريقة تتبع الرصيد المصرفي التقليدي.
وسيتم إنشاء زوج تداول على منصة Binance.com بين التوكن الرقمي الناشيء والعملة الرقمية الأصلية المربوطة به ، على سبيل المثال زوج تداولي لـ BTCB / BTC.
سيتم الحفاظ على طلبات الشراء الكبيرة على زوج التداول على منصة Binance.com ، مع وجود فارق سعر حول نسبة 0.1 في المائة ، ويوفر هذا النظام طريقة سهلة لأي شخص للتحويل من التوكن الرقمي المرتبط pegged token بالعملة مرة أخرى إلى العملة الأصلية على منصة Binance.com.
وإذا تم ملء طلب الشراء buy order هذا ، فسيتم وضع طلب شراء جديد بينما يتم إيداع مبلغ مساوٍ من الأموال من عنوان الاحتياطي في منصة Binance.com.
وسيكون مجموع أمر الشراء والأموال الموجودة على عنوان الاحتياطي المنشور للعملة أكبر من إجمالي الكمية المعروضة total supply من التوكن الرقمي المرتبط بالعملة ، مما يضمن وجود دعم بنسبة 100 في المائة دائمًا.
تتمثل الفائدة الرئيسية من تقديم توكنز رقمية مرتبطة بعملات رقمية أصلية ، أنه من الواضح أن هذه الطريقة سوف تتيح لمتداولي المنصة اللامركزية Binance DEX توافر العديد من العملات الرقمية التي لها شبكة البلوكتشين الخاصة بها وليست عملات مبنية أصلية في شبكة بلوكتشين Binance Chain .
مع الزيادة الممكنة في إختيار الـتوكنز الرقمية المتاحة على منصة Binance DEX ، يجب أن تكون هناك زيادة في حجم التداول والسيولة ، وهذا من شأنه أن يعمل على زيادة قيمة المنفعة في منصة Binance DEX.
وفي حين أن هذا النهج يعتبر أكثر مركزية من نظام المقايضات الذرية atomic swaps ، فإننا نعتقد أنه يوفر درجة أعلى من سهولة الإستخدام بالنسبة لمعظم المتداولين.
ومعظم المتداولين يثقون بالفعل في منصة Binance.com للاحتفاظ بأموالهم على أي حال ، مقارنة بالترابط بين العملات النقدية fiat tethering ، يمكن أن توفر العملات الرقمية درجة عالية من الشفافية بالدرجة التي يتمكن أي شخص من مراجعة كمية الاحتياطي علنًا ، في أي وقت يريده.
نحن نلاحظ أن هذا النهج المركزي لا يقتصر على المقايضات الذرية عبر شبكة البلوكتشين cross-chain atomic swaps ، أو غير ذلك من الطرق اللامركزية ، والتي يمكن أن يتم تنفيذها أيضًا بشكل متوازٍ.
هناك عدد قليل من حلول التبادل الذري atomic swap التي يتم تطويرها بالفعل أثناء كتابة هذا المقال ، ونرحب دائمًا بالمزيد من المطورين للانضمام.. تابع رابط مجتمع منصة Binance
نحن نشجع فرق مشاريع العملات الرقمية على اتباع هذا النهج وإصدار توكنز رقمية مربوطة بالعملات الرقمية الخاصة بهم في شبكة بلوكتشين Binance chain ، بالنسبة للعملات الرقمية المدرجة بالفعل على منصة Binance.com ، سنحاول قصارى جهدنا (لا يوجد ضمان على ذلك ) لتسهيل عمل زوج تداولي يجمع بين العملة الرقمية الأصلية مقابل التوكن الرقمي المربوط بالعملة pegged/native pair
تفاصيل عن توكن BTCB
بالنسبة لتوكن BTCB – وهو التوكن الرقمي المرتبط بعملة البيتكوين على منصة Binance – فسوف يكون عنوان الإحتياط من عملة البيتكوين على الرابط التالي
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نحن قمنا للتو بوضع كمية إحتياط من عملة البيتكوين بلغت 9001 BTC وقمنا بإنتاج كمية مقابلة منها من التوكن المرتبط بواقع 9001 BTCB ويمكن تتبعه على الرابط التالي
صفحة أصل BTCB على شبكة بلوكتشين Binanc Chain
. https://explorer.binance.org/asset/BTCB-1DE
هذا وسوف يتبع هذه الخطوة أن يتم إدراج زوج تداولي BTCB/BTC على منصة Binance في خلال يوم أو أكثر ، وسوف تقوم المنصة بتقديم إقتراح لإدراج التوكن على منصة Binance DEX اللامركزية أيضا.
نتمني لكم تداول سعيد
بعد ذلك قامت منصة Binance بالإعلان عبر صفحة الدعم في الموقع الرسمي للمنصة عن إدراج توكن Bitcoin BEP2 (BTCB) ، وفيما يلي نص بيان منصة Binance .
” مستخدمي منصة Binance الأعزاء”
سوف يبدأ التداول على زوج تداول BTCB/BTC – عملة البيتكوين في مقابل التوكن الرقمي المرتبط بعملة البيتكوين- في تاريخ 2019/06/18 في تمام الساعة 8:00 AM (UTC) بالتوقيت العالمي المنسق.
علما بأن رسوم إدراج توكن BTCB يساوي 0 BNB
ما هو توكن BTCB ؟
Bitcoin BEP2 (BTCB) مبني على شبكة بلوكتشين Binance Chain وتم إصداره بواسطة منصة Binance وسيكون سعره مرتبط بسعر عملة البيتكوين بنسبة 1 BTCB يساوي 1 BTC.
لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى منشور المدونة الخاص بنا Introducing: Bitcoin-Pegged Token on Binance Chain. – وهو الجزء الذي قدمناه في بداية الموضوع.
تفاصيل عن توكن Bitcoin BEP2 (BTCB
- عن توكن Bitcoin BEP2 (BTCB)
- عن الرسوم Fees ..
رسم تداول عامة : وهي نسبة 0.1 في المائة رسوم على التداول
وبطبيعة الحال في المنصة ، لو أنك كنت تملك عملات المنصة BNB في حسابك بالمنصة ، فإنك رسوم التداول الخاصة بك سوف يتم إستقطاعها بشكل أوتوماتيكي من رصيد عملاتك BNB في حسابك ، وبإستخدام عملات BNB في دفع رسوم التداول سوف تحصل على خصم بنسبة 25 في المائة على رسوم التداول الخاصة بك (وهذا الأمر قابل للتغيير) ولمعرفة المزيد من التفاصيل إقرأ الرابط
- عن القواعد Rules
تحذير من المخاطر: الاستثمار في العملات الرقمية يخضع لمخاطر السوق العالية ، لذلك يرجى إدارة الاستثمارات الخاصة بك بحذر ، وستبذل منصة Binance قصارى جهدها لاختيار عملات رقمية عالية الجودة ، ولكنها لن تكون مسؤولة عن خسائرك الاستثمارية.
شكرا لدعمك!
فريق منصة Binance
2019/06/18
والآن عزيزي القاريء ، في ظل إستعراضك للوضع الراهن للسوق .. ما رأيك في هذه الخطوة من منصة Binance وإلى أي درجة يمكن أن تزيد الإهتمام و حجم التداول و السيولة على المنصة اللامركزية التابعة لها Binance DEX ؟ ، دعنا نستمع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .
المصدر : .binance.com –
binance.com
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.