الذراع الاستثماري لبي إن بي باريبا من بين المستثمرين لضخ ١٦,٥ مليون دولار في شركة التكنولوجيا المالية "توكن"

تام شمس - الأربعاء 19 يونيو 2019 10:47 مساءً -

تلقت شركة التكنولوجيا المالية "توكن" تمويلًا بقيمة ١٦,٥ مليون دولار من مستثمرين، بما في ذلك الذراع الاستثماري لشركة بي إن بي باريبا المصرفية العملاقة، وذلك وفقًا لبيان صحفي تم الإعلان عنه يوم ١٨ يونيو.

وتقول منصة الخدمات المصرفية المفتوحة إنها ستستخدم رأس المال لتطوير نظام التشغيل TokenOSTM الخاص بها - و"تسريع طرق جديدة لابتكار المدفوعات باستخدام المال الرقمي وحلول الهوية".

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ووفقًا للشركة، فإن نظامها البيئي يمكّن البنوك والعملاء والمطورين من إكمال المعاملات بأمان وبشكل فوري وبأقل احتكاك. وتدعي "توكن" أن أكثر من ٤٠٠٠ بنك قد رُبط برنامجها، مع انضمام ماستركارد مؤخرًا كشريك. وقال ستيف كيرش، مؤسس ومدير شركة "توكن":

"بالنسبة للبنوك، فإن إنشاء مركز مبكر في هذا السوق الجديد شديد الارتباط هو ميزة تنافسية؛ وستتاح قريبًا موجة جديدة من التطبيقات والخدمات المالية المستقلة لعملائها، لذلك يتعين على البنوك أن تكون واضحة بشأن أدوارها المستقبلية."

وقد شاركت أوبرا تك فنتشرز التابعة لبي إن بي باريبا’ في الجولة الأخيرة من التمويل، بالإضافة إلى المستثمرين الحاليين بما في ذلك أوكتوبوس فنتشرز وإي كيو تي فنتشرز.