تقرير: محفظة كاليبرا الرقمية من فيسبوك لن تكون متاحة في أكبر أسواقها

تام شمس - الأربعاء 19 يونيو 2019 10:47 مساءً -

لن تتوفر محفظة كاليبرا الرقمية من فيسبوك في بعض أكبر الأسواق على الشبكة الاجتماعية، بما في ذلك الهند، وذلك حسبما أفاد تك كرنش يوم ١٩ يونيو.

حيث قال متحدث رسمي للموقع:

"ستكون شبكة بلوكتشين ليبرا عالمية، ولكن الأمر متروك لمقدمي خدمات الحفظ لتحديد حيثما يمكنهم للمشاركة أو عدم المشاركة. ولن تكون كاليبرا متاحة في البلدان التي تحظرها الولايات المتحدة أو البلدان التي تحظر العملات المشفرة." Advertisements

وتشير تقديرات "ستاتيستا" إلى أن هناك ٢٦٠ مليون مستخدم لموقع فيسبوك في الهند اعتبارًا من شهر أبريل من هذا العام، وهو ما يفوق بكثير سوق الولايات المتحدة، ثاني أكبر سوق لعملاق التكنولوجيا.

وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، اقترح المشرعون الهنود لوائح جديدة صارمة يمكن أن تشهد مواجهة المواطنين لعقوبة السجن لمدة ١٠ سنوات إذا كانوا يتعاملون بالعملات المشفرة.

ويعتزم فيسبوك إتاحة كاليبرا من خلال تطبيق تم إنشاؤه خصيصًا وعبر منصات واتساب وماسنجر الخاصة به. وفي الوقت الحاضر، تعد الهند السوق الوحيد الذي تتوفر فيه خدمة مدفوعات منفصلة - واتساب باي.

بعد الإعلان عن محفظتها المشفرة ليبرا ومحفظة كاليبرا، أوضحت فيسبوك أنها تريد الوصول إلى المستهلكين الذين لا تصلهم الخدمات البنكية ومنحهم إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية. ومع ذلك، فإن هذا التطور قد يعني أن الهند، التي تضم ثاني أكبر عدد من السكان غير المحصورين في العالم، ستفوت الأمر عندما تنطلق ليبرا في النصف الأول من العام المقبل.