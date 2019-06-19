شركة التدقيق الكبرى "برايس ووترهاوس كوبرز" تصدر برنامجًا لتدقيق العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 19 يونيو 2019 10:47 مساءً - أعلنت إحدى الشركات الأربعة الكبرى لمراجعة الحسابات، وهي برايس ووترهاوس كوبرز، عن إصدار برنامج لتدقيق حسابات العملات المشفرة، وذلك في بيان صحفي نُشر يوم ١٩ يونيو.

ووفقًا للبيان، يمكن استخدام الأداة المضافة حديثًا إلى مجموعة تدقيق هيلو الخاصة ببرايس ووترهاوس كوبرز من أجل "توفير خدمات ضمان للكيانات المنخرطة في معاملات العملات المشفرة". وتدعي الشركة أنه مع الإضافة الجديدة، تسمح مجموعة هيلو من برايس ووترهاوس كوبرز بتقديم دليل مستقل من اقتران المفاتيح العامة والخاصة (لإثبات ملكية الأصول المشفرة)، وجمع المعلومات حول المعاملات والأرصدة من المجموعات الرئيسية.

وتشير برايس ووترهاوس كوبرز كذلك إلى أنها تستخدم بالفعل أداة جديدة لدعم عمليات تدقيق العملاء المشاركين في العملات المشفرة، ومساعدة الشركات التي لا تستعين بالشركة كجهة تدقيق في تنفيذ العمليات والضوابط اللازمة للحصول على تقارير ضمان من الجهات التي تقوم بتدقيقها. ومع ذلك، تشير الشركة إلى أن الأداة لا تخلو من القيود:

"لقد تأثرت قدرتنا على التدقيق في كيان مشترك في أنشطة العملة المشفرة إلى حد كبير ببيئة التحكم الخاصة بعميلنا، وفي هذه المرحلة، اتساع نطاق التوكنات التي يدعمها برنامج هيلو الخاص بنا. وستكون هذه الاعتبارات أساسية عند تحديد إذا ما كنا مرتاحين لقبول مشاركة التدقيق".

وأخيرًا، تم تحديد ذلك في الإعلان بأن الإضافة الجديدة إلى مجموعة هيلو تدعم بيتكوين (BTC)، وبيتكوين كاش (BCH)، وبيتكوين غولد (BTG)، وبيتكوين دايموند (BCD)، ولايتكوين (LTC)، وإيثريوم (ETH)، وOAX (رمز ERC20) وريبل.