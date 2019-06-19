بيتكوين تتمسك بالدعم عند ٩١٠٠ دولار بينما يتم تداول أفضل ٢٠ عملة على الجانبين

تام شمس - الأربعاء 19 يونيو 2019 10:47 مساءً - الأربعاء، ١٩ يونيو - يتم تداول العملات المشفرة في الأسواق على الجانبين، حيث شهدت معظم أعلى ٢٠ عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بعض الخسائر، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن كوين٣٦٠.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

ارتفعت بيتكوين (BTC) بنسبة ١,٢٤ ٪ لتصل إلى ٩١٣٩ دولارًا في وقت كتابة المقالة، ولا تزال يشهد انتعاشًا طفيفًا في الأسعار بعد أن انخفضت العملة المشفرة الأكبر إلى أقل من ٩٠٠٠ دولار في وقت سابق من اليوم. وقد شهدت بيتكوين مكاسب كبيرة خلال الأيام السبعة الماضية حتى وقت كتابة المقالة، بزيادة تقارب ١٣٪ هذا الأسبوع.

وصرح توم لي، المؤسس المشارك لفندسترات غلوبال أدفيزرس، أن عملة بيتكوين قد تصل بسهولة إلى مستويات قياسية جديدة، مضيفًا أن العملة المشفرة أصبحت العملة الاحتياطية لهذه الصناعة.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٢٤ ساعة. المصدر: كوين٣٦٠

يتم تداول إيثريوم (ETH)، وهي ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، عند ٢٦٧ دولارًا، مرتفعةً بنسبة ٠,٣١٪ تقريبًا على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية حتى وقت كتابة المقالة. ومع ذلك، ارتفعت العملة البديلة بنسبة ٥,٤٢٪ على مدى الأيام السبعة الماضية حتى الآن.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

ارتفعت ريبل (XRP)، وهي ثالث أعلى عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة ٠,٠٢ ٪ فقط ليتم تداولها عند ٠,٤٣٠ دولار. وخلال الأيام السبعة الماضية، ارتفعت العملة أكثر من ٨٪.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

يشهد توكن الخدمة من بيتفينكس "ليو" أكبر الخسائر، حيث انخفض بنسبة ٢,٥٪ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية حتى وقت كتابة المقالة.

ومن ناحية أخرى، فإن لايتكوين (LTC)، وهي رابع أكبر عملة ، تشهد أكبر مكاسب بين أعلى ٢٠ عملة على مدار اليوم، حيث ارتفعت بنسبة ٤,٥٪ تقريبًا ليتم تداولها عند ١٣٨ دولارًا في وقت كتابة المقالة. ومع ذلك، انخفضت العملة البديلة بنسبة ٠,٤١٪ خلال الأيام السبعة الماضية.

وكان إجمالي القيمة السوقية يحوم حول ٢٨٥ مليار دولار على مدار اليوم، في حين انخفض حجم التداول اليومي بشكل طفيف من ٥٤ مليار دولار إلى ٤٩ مليار دولار حتى الآن.