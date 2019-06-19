توقعات بأن يتضاعف سعر كاردانو خلال الشهر القادم

تشهد السوق الرقمية انتعاشا كبيرا خلال الأشهر الماضية و تقود بعض العملات السائدة ارتفاعات كبيرة لعل أشهرها ارتفاع سعر البيتكوين واللايتكوين و ها هنا نورد توقعات أحد المضاربين بارتفاع كبير قد يصل إلى الضعف لعملة كاردانو و هو الأمر الذي يمثل فرصة نادرة لعديد المستثمرين ونحن في الخليج 365 نورد هذه التوقعات مع تحذير القراء بأن لا يعتمدوا بالكامل على رأي واحد و عليهم مزيد التدقيق والتثبت قبل المخاطرة في أي إستثمار كان.

و قد ارتفع سعر عملة Cardano بأكثر من 105 في المائة منذ بداية العام حيث يتداول عند مستوى 0.0903 دولار أثناء كتابة هذه السطور و تُعرف العملة الرقمية عند البعض باسم قاتل الإيثيريوم “Ethereum Killer” و ربما تكون قد حققت بالفعل مكاسب كبيرة هذا العام ولكن يبدو أنها بدأت في الاحماء والاستعداد نحو صعود كبير و نحن لسنا وحدنا من لديهم نفس هذا الشعور.

يعتقد صاحب حساب تويتر المسمى باسم Beastlorionion أن كاردانو يستعد لقفزة كبيرة في الأسابيع القليلة المقبلة و يأتي الصعود بعد الإصدار الذي طال انتظاره للشبكة التجريبية testnet للتوكن.

و يتوقع المحلل أن Cardano سوف يصنع مضخة بنسبة 117.72 ٪ خلال الشهر المقبل:

استنادًا إلى الرسم البياني المرفق ، يرى المحلل أن كاردانو سيطلق ارتفاعًا كبيرًا إلى 0.197288 دولار و هذه مكاسب بأكثر من 117 ٪ في 26 يوما وقبل حدوث ذلك يجب على العملة الرقمية أولاً كسر مستوى المقاومة عند 0.096353 دولار.

بالنظر إلى مخطط كاردانو ، هناك أسباب للنظر في توقعات Beastlorion عن كثب.

و يكشف الفحص الدقيق للعملة الرقمية عن وجود نموذج هائل للرأس و الكتفين و الذي يكون مرئيًا في المخططات اليومية و الأسبوعية و هو النمط الواضح لأكثر من عشرة أشهر الآن و هذا وقت طويل لبناء قاعدة في عالم العملات الرقمية.

هناك نمط انعكاس هائل مع مواقف كاردانو لاختراق كبير فطول القاعدة هو السبب الرئيسي وراء اتفاقنا مع توقعات المحلل بأن كاردانو سيتضاعف من حيث القيمة قريبًا َ عندما ينهار الأصل بعد فترة تراكم طويلة فإنه عادة ما يولد قوة دفع صعودية هائلة و بالتالي يمكنه مضاعفة قيمته في فترة زمنية قصيرة.

وتعرف هذه الظاهرة بإسم الجري المكافئ parabolic run و عملة Bitcoin حاليا تمر بنفس الظاهرة .

و بناءً على تغريدة Beastlorion يتوقع المحلل أن يطلق كاردانو مساره المكافئ parabolic run بمجرد كسر خط الرقبة للرأس والكتفين معكوسين.

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التوقع ممكن تمامًا بالنظر إلى فترة بناء قاعدة العملة الرقمية و الأهم من ذلك أن كاردانو ليس لديه أي مقاومة فعليًا فوق 0.096353 دولار على الإطار الزمني الأطول بخلاف السعر المستهدف للمحلل وهو 0.197288 دولار.

لكاردانو مسار واضح للسعر المستهدف للمحلل بعد أن يخرج عن النمط لذلك فإن التوقعات بأن كاردانو ستشعل موجة حاشدة ضخمة بعد الإنهيار وأكثر من ضعف قيمتها في أقل من 30 يومًا ممكنة للغاية و التقاء الأحداث مثل فترة التراكم الطويلة و تشكيل نمط انعكاس موثوق به و عدم وجود مقاومة فوق خط العنق تزيد من ميل المضاربين نحو المراهنة على الإرتفاع وكذلك تكون توقعات المحللين.

الطريقة الذكية للقيام بهذه التجارة هي بانتظار كاردانو حتى يقوم بكسر المقاومة عند مستوى 0.096353 دولار وإعادة اختبارها كدعم. عندما يحدث هذا فمن المحتمل أن تقوم العملة الرقمية بذبح الدببة في طريقها إلى مضاعفة سعرها الحالي خلال الشهر القادم.

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المصدر :

www.ccn.com

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