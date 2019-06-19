منصة بينانس جاهزة للكشف عن الاكتتاب (IEO) القادم

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ظهر الرئيس التنفيذي لشركة بينانس مؤخرا ضمن حدث “اسألني أي شيء” ليتحدث عن بعض الأمور الجديدة حول منصة بينانس و حول الاكتتاب IEO القادم لمنصة بينانس.

إذ تحدث ” Changpeng Zhao” وعلّق حول التطورات الجديدة لشركة بينانس وبعض خططها المستقبلية.

من بين ما تطرق إليه الرئيس التنفيذي لـ شركة بينانس إطلاق منصة بينانس موجهة للولايات المتحدة الأمريكية مع امكانية وصول المستخدمين لها من أي مكان آخر في العالم وذلك في ظرف ثلاثة أشهر المقبلة.

ومن المتوقع أن تكون المنصة الجديدة متوافقة مع المتطلبات القانونية للولايات المتحدة الأمريكية.

كما أشار “Changpeng Zhao” بأن منصة بينانس اللامركزية DEX ستكون في متناول الجميع مع توفير دعم محافظ مختلفة بما في ذلك محفظة TrustWallet مع الابقاء على القيود المتعلقة بالوصول للنطاق binance.org.

ويجري العمل أيضا على المنصة الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية التي سبق وتحدثنا حولها:

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على أن يتم ايقاف خدمة العملاء والشركات الموجهة للمستخدمين الأمريكيين على Binance.com في أجل محدد نهايته في 12 سبتمبر.

ومن المقرر أيضا أن يتم اجراء اختبار تجريبي لمنصة Binance.US هذا الأسبوع بينما لم يتم الاعلان عن القائمة النهائية للعملات التي ستداول عليها بعد.

أخبر “Changpeng Zhao” في هذا الصدد قائلا:

” هناك العديد يتوقع ادراج عملة BNB على منصة بينانس الأمريكية في الوقت الحالي لا يسعني الوعد بشيء”.

كما أبلغ عن خطة بينانس بإصدار عملة تستند على قيمة البيتكوين على بلوكشين بينانس وسيتم توفيرها على المنصة الرئيسية مع إدراجها أيضا في منصة بينانس اللامركزية.

اكتتاب IEO الجديد

حُدد موعد يوم غد الخميس كموعد للإعلان عن العرض الجديد والاكتتاب IEO.

ووفقا للمدير التنفيذي فهناك بعض التغييرات في عملية الاكتتاب حيث تم تقليص مدة الاحتفاظ بعملة BNB لـ9 أيام وستكون القرعة عشوائية لدخول السحب كما أن الحد الأقصى سيكون أصغر بكثير عن سابقيه.

كما تم تحديد تاريخ 15 يوليو كموعد لحرق عملة BNB الدوري.

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