محافظ البنك المركزي البريطاني: الأنظمة لن تفتح أبوابها لـ عملة “فيسبوك” الرقمية

علق مارك كارني, محافظ البنك المركزي البريطاني, إن مشروع عملة “فيسبوك” الرقمية يعد مشروع واعد, ولكنه حذر من أن التبني الجماعي قد يجبرها على الخضوع لأعلى معايير التنظيم, حسب تصريحه في صحيفة Financial Times.

ومن وجهة نظر مارك, فإن عملة “فيسبوك” الرقمية هي سيف ذو حدين, قائلاً إنه يرى الفائدة المحتملة من استخدام عملة “فيسبوك” الرقمية على نطاق واسع وخاصة في البلدان التي تعاني من ارتفاع رسوم التحويل.

وأضاف بأن العملة الرقمية الجديدة سوف توفر حلاً مجاني وفوري للعديد من الدول حول العالم وستجلب قيمة مضافة إلى الصناعة.

ولكن من وجهة نظر أخرى, يرى مارك بأن إطلاقها على نطاق واسع سيجعلها تواجه تنظيم أكثر صرامة, مع التركيز بشكل خاص على قوانين مكافحة غسيل الأموال, والاختراق الأمني, وفرض خصوصية المستخدم.

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وأنهى حديثه قائلاً بأن البنك المركزي البريطاني سيولي اهتماماً باقتراح شركة “فيسبوك” وسيتعاون مع الجهات المعنية للبحث في الأمر, وذكر بأن الأنظمة لن تفتح أبوابها للعملة الرقمية الجديدة بكل سهولة.

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