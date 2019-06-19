شرح عملية خفض مكافآت التعدين (Halving) ومدى تأثيره على سعر العملة الرقمية

إن كنت من متتبعي أخبار العملات الرقمية المشفرة فحتما مرّ على بصرك مصطلح خفض مكافآت التعدين في البيتكوين أو ما يعرف بـ Halving.

في هذا الموضوع سنحاول تقديم شرح بسيط ومفهوم حول هذه العملية والاجابة على بعض أهم الاسئلة المتعلقة بخفض مكافآت التعدين في البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى مثل اللايت كوين.

تعريف عملية انقسام العملات الرقمية المشفرة

بعض العملات الرقمية المشفرة وبخاصة تلك التي تعتمد على نفس أسلوب البيتكوين والمتمثل في اثبات العمل عن طريق التعدين تخضع لعملية خفض مكافآت التعدين خلال فترة زمنية منتظمة.

وعملية خفض مكافآت التعدين يُقصد بها انقسام مبلغ المكافأة المخصص للمعدنين، وكمثال على ذلك:

في الوقت الحالي عند تعدين البيتكوين يحصل المعدنون على مكافأة 12.5 وحدة بيتكوين (BTC) لكل كتلة.

في شهر مايو 2020 ستنقسم هاته المكافأة من 12.5 وتصبح النصف أي 6.25 بيتكوين لكل كتلة معدنة.

ويدخل هذا الانقسام ضمن آلية عمل العملة القابلة للتعدين والذي يقف وراءه القائمون على المشروع ويضعونه في وقت مسبق.

فعملة البيتكوين المحددة بـ21 مليون وحدة تم تخصيص وإعداد مبلغ المكافأة وتقسيمه للنصف بعد كل 210 ألف كتلة.

موعد الانقسام

أما عن الموعد الذي يتم إعلانه في وقت مسبق فهو وقت تقريبي وليس دقيق ويعتمد على معدل تعدين العملة والوقت الذي يتطلبه الأمر.

بالنسبة للبيتكوين يتم استخراج وتعدين 6 كتل كل ساعة ما يعني أنه وللوصول لـ210 ألف كتلة يتطلب الأمر 4 سنوات وهو ماكان عليه أمر الانقسامات السابقة.

ولمن يود الاطلاع على موعد انقسام البيتكوين المقبل يمكن تتبع ذلك من الرابط.

Advertisements

أهمية خفض مكافآت التعدين

بالنسبة لأهمية خفض مكافآت التعدين فهي تنفع العملة ولا تضرها إذ تجعل العملة ذات قيمة ولو بخفض مكافأة المعدنون إذ أن البيتكوين ذو قيمة محدودة (21 مليون وحدة فقط).

وبتقسيم المكافأة يصبح أمر الحصول على البيتكوين أصعب من ذي قبل ما يجعل مستوى توفره ودورانه قليل ما يرفع من قيمته فمثلما هو معلوم فإن الندرة تعني القيمة، وكلما كانت العملات المشفرة قليلة ونادرة زادت قيمتها.

وبالنظر تاريخيا لعملية انقسام البيتكوين فنجد أن عملية الانقسام تجعل سعر البيتكوين يرتفع بشكل أكبر.

الاجابة عن بعض الأسئلة الشائعة حول خفض مكافآت التعدين

ماهو العام الذي ستنتهي فيه عملية استخراج البيتكوين؟

بتتبع بعض المعادلات الرياضية وتقدير عملية التعدين حسابيا فيمكن القول أن الانتهاء من استخراج 21 مليون وحدة بيتكوين سيكون سنة 2140 وللأسف أغلبنا لن يكون شاهدا على ذلك.

هل سينتهي تعدين البيتكوين بعد عام 2140؟

لن ينتهي تعدين البيتكوين لأنه قائم على آلية اثبات العمل بالتعدين بل سيتم تخصيص مكافأة المعدنون من مصاريف تقتطع من التحويلات بين المستخدمين.

كم عدد البيتكوين الذي يتم تعدينه بشكل يومي؟

يتم تعدين حوالي 144 كتلة أو بلوك في اليوم الواحد بمعنى حوالي 1 بلوك كل 10 دقائق ما يعادل 1800 وحدة بيتكوين في اليوم.

كانت هذه جولة موجزة تبين وتشرح ماهية انقسام البيتكوين، أي استفسار أو مناقشة يمكن طرحها على مجموعة الخليج 365 للنقاشات.

اقرأ أيضا:

ما هي عملية الانقسام في العملات الرقمية؟ شرح مبسط للـ “هارد فورك” و “سوفت فورك”

تعرف على تفاصيل الانقسام “الفورك” الأول لـ مشروع GRIN

بالأرقام… مقارنة بين بلوكشين الايثيريوم (ETH) وبلوكشين النيو (NEO)