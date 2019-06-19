الآن بإمكانك استخدام محفظة الداش (DASH) عبر ساعات آبل

يشهد تطوير المحافظ الرقمية المخصصة لحفظ العملات الرقمية المشفرة اقبال منقطع النظير بعد أن أضحت أحد الوسائل المشهورة لضمان أمن العملات المشفرة بنسبة كبيرة تتفوق على الأنظمة المتوفرة الأخرى.

وتعتبر المحافظ المخصصة لنظامي الأندرويد والويندوز أكثر انتشارا على نظيرتها المخصصة لنظام iOS.

كما أن محفظة Dash Wallet أحد أشهر محافظ العملات الرقمية المشفرة بصفة عامة والوحيدة المخصصة لحفظ عملة الداش على نظام iOS.

أصبحت هذه المحفظة متوافقة مع ساعات آبل أيضا حيث جرى تطويرها لتتوافق مع كل من سلسلة الساعات 4 و OS5.

والميزات التي تقدمها محفظة الداش على ساعات آبل عديدة منها:

توفير رمز QR كود كوسيط لعمليات استقبال وارسال الأموال.

الكشف عن قيمة محتويات المحفظة.

واجهة مستخدم مميزة.

الاتصال المباشر بـ شبكة الداش دون وساطة الطرف الثالث.

ومثلما أخبرنا في بداية الموضوع فإن محفظة Dash Wallet هي المحفظة الوحيدة المخصصة لحفظ عملة الداش على نظام IOS على الأقل لغاية اللحظة.

وتوفر هذه المحفظة مجموعة من الميزات لمستخدمي “آبل” على شبكة Dash.

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بعض هذه الميزات تتمثل في توفير التحويلات السريعة والآمنة للأموال، بالاضافة إلى عمليات الدفع بلمسة واحدة بما فيها دعم للمواقع التي تقبل عملة Dash.

كما تسهل المحفظة عمليات الدفع الآمن باستخدام آليات التعرف على الوجه Face ID من آبل.

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