إنضم إلى مخيم الحيتان “الملايين سابقا” في مدينة إسطنبول في يوليو

قامت إدارة منصة Whales Trader – أقوى منصة متخصصة في التحليل و المضاربة معاً والتي يقوم باستخدامها المحترفون في سوق تداول أسواق العملات الرقمية‎ – بالإعلان عن إطلاق مخيم الحيتان “مخيم الملايين سابقا” ، و الذي يأتي بعد شهور من إطلاق النسخة الرئيسية للمنصة.

توفر شركة الخليج 365 الشركة الأم لمنصة Whales Trader وعدة مشروعات أخرى في مجال العملات الرقمية أفضل الطرق التعليمية الإحترافية لتمكين متابعيها من الإستثمار بفاعلية وتحقيق الأرباح في هذا السوق.

ركزت إدارة منصة Whales Trader جهودها على توفير كل الأدوات اللازمة للإستثمار لمتابعيها العرب ، وكان المخيم التدريبي الأول الذي قامت به شركة الخليج 365 القابضة أحد أهم الوسائل التعليمية وأسرعها لإحتراف التداول والإستثمار في سوق العملات الرقمية ، حيث تواجد نخبة من الخبراء المختصين في التداول والتحليل وإدارة الصناديق المالية والذي شاركوا خلاصة تجربتهم بشكل تطبيقي مع أعضاء المخيم.

وبعد النجاح الكبير للموسم الأول من المخيم ، وكونه من أفضل التجارب لجميع المشاركين ، وبطلب من المتابعين الأعزاء ، إفتتحت الخليج 365 المخيم الثاني والذي جرت أحداثه في مدينة أنطاليا بتركيا وهذه هي النسخة الثالثة من المخيم تحت إدارة فريق منصة Whales Trader بالتخصص هذه المرة تحت إسم مخيم الحيتان.

هذا ويمكنكم مشاهدة حلقة من مسلسل الملايين ، الذي يصور التجربة الرائعة التي عاشها المشاركون في المخيم الأول سابقا.

مسلسل الملايين الموسم الأول الحلقة 1 نتمنى لكم مشاهدة ممتعة

⁦و تعتبر هذه المخيمات التي تقدمها الشركة هي المخيم التدريبي الأول من نوعه في مجال العملات الرقمية ، ومن أقوى التجارب التعليمية والترفيهية في ذات الوقت ، لإحتراف الإستثمار و المضاربة في العملات الرقمية .

واعلنت إدارة منصة WhalesTrader عن موعد مخيم الحيتان (مخيم الملايين سابقا) وبحلته الجديدة وقد تم تحديد الفترة التي سيقام فيها المخيم ، ولمدة ١٠ أيام تبدأً من يوم الإثنين المصادف 29/07/2019 ويستمر لمدة 10 أيام و9 ليالي إلى يوم 7/08/2019.

سيعقد المخيم في تركيا وحصرا في مدينه إسطنبول هذه المرة ، وستكون الإقامة في أحد أفخم الفنادق ذي الخمس نجوم والمطلة على البحر مباشرة.

بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى من المخيم ، يعود إليكم “مخيم الملايين” في دورته الثانية هذه المرة في ثوب مختلف ، حيث وقع الإختيار على أن يكون التدريب عن كثب ، ويكون أكثر فائدة للمتدربين ، ولذلك تم تحديد عدد ٢٠ مقعد فقط لـ 20 متدرب ، ليس هذا فقط ، بل كي يتم قبولك كمتدرب ، يجب عليك إجتياز مقابلة مع الفريق المنظم للمخيم .

وذلك حرصاً من الفريق على التواجد بالقرب من المتدربين على مدار الـ ٢٤ ساعة ، لكي تضمن أنك لن تعود لبلدك مرة أخرى إلا وأنت محترف في مجال العملات الرقمية .

وإليكم التفاصيل الخاصة بالإنضمام إلى المخيم :

تم اعداد هذا المخيم للشباب العربي (رجال ونساء) ويعتبر فريد من نوعه في مجال تداول العملات الرقمية في الوطن العربي فيهتم المخيم بإعداد وتأهيل متداولين محترفين في سوق العملات الرقمية المشفرة.

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المخيم موجه للمبتدأ و المحترف في التداول في سوق العملات الرقمية ، فإذا كنت مبتدئ في تداول العملات الرقيمة ولاتوجد خبرة لديك فالمخيم لك لكي تستفيد من خبرات المدربيين وتتعلم وتمارس التداول معهم مباشرة فتوجد جولات تداول جماعية مع المدربين.

أما إذا كنت من المحترفين في التداول فالمخيم سينعشك بغزارة المعلومات والاستراتيجيات والتي ستصقل معلوماتك السابقة وستضاف إلى قاموسك استراتيجات وخبرات المحترفين لكي تنافس عمالقة التحليل والتداول في العالم

قد تم تجهيز مايقارب 21 ورشة تدريب مكثفة حول مضاربة العملات الرقمية السريعة – وسيحصل المشارك على شهادة تخرج معتمدة

وأيضا ستشمل باقة الإشتراك بالمخيم :- التوصيل من وإلى المطار +الإقامة في الفندق (5 نجوم) + وجبات الطعام 3 وجبات يوميا (بوفيه مفتوح) +خدمات العناية الشخصية (ساونا وحمام تركي)+ جولات ترفيهية داخل مدينة إستطنبول.

فإذا كنت من المهتمين بتطوير مهاراتك في التداول أو تعلم شي جديد قد يسهم بتغيير حياتك مع قضاء 10 أيام في أجمل مدن العالم وفي فندق 5 نجوم فسارع بحجز مقعدك الآن فالعدد محدود لضمان جودة المخيم

لمعرفة تفاصيل أكثر عن مواضيع الورشة التعليمية وكذلك اسعار باقات الإشتراك في مخيم الحيتان يمكنكم التواصل مع حساب الواتس آب التالي:

https://wa.me/+971585512127

https://wa.me/+905534348464

تحذير هام جداً:

حسابات الواتس المذكورة أعلاه فقط هم الممثلين الرسميين لمخيم الحيتان، لا يوجد أي شخص آخر ولا وسيلة تواصل أخرى غير حسابات الواتس آب المذكورة أعلاه، و نحن غير مسؤولين عن أي حالة نصب تتم خارج هذه الحسابات المذكورة بالإعلان الرسمي، فإحذروا من ضعاف النفوس يا إخواننا الكرام.

الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة Whales Trader :

whalestrader.com

“مخيم الحيتان” هو أحد الأنشطة الهامة التي تقدمها وترعاها مؤسسة الخليج 365 القابضة وبإشراف مباشر ومشاركة من رئيس مجلس إدارتها “أحمد شديد” ، وتحت رعاية إدارة منصة Whales Trader .

منصة Whales Trader

هي منصة تحليل ومضاربة يستخدمها المحترفون للتداول في سوق العملات الرقمية ، وهي إحدى شركات مجموعة الخليج 365 القابضة ArabFolio Captial ، وتعمل تحت إدارة مدير صناديق التحوط و مؤسس موقع الخليج 365 الإخباري السيد ” أحمد شديد ” .

و تحتوي مجموعة Arabfolio القابضة أيضاً على Arabfolio News و Arabfolio Academy بالإضافة إلى منصة whalestrader.com

مجموعة الخليج 365 القابضة هي شركة أمريكية رسمية مسجلة رسمياً في الولايات المتحدة الأمريكية .

و تدير الشركة إثنان من الصناديق الإستثمارية و هما صندوق Moon Shoot للإستثمارات الصغيرة بداية من 100 دولار و صندوق Black Box للإستثمارات الكبيرة فوق 50 ألف دولار .

السيد أحمد شديد : مدير صناديق التحوط في الخليج 365 ومؤسس مجموعة الخليج 365 المالية والقابضة ومؤسس ومدير منصة Whales Trader .

والآن عزيزي القاريء ، في ظل إستعراضك للوضع الراهن للسوق .. ماذا تتوقع لمستقبل حركة سعر عملة البيتكوين والعملات الرقمية على المدى القريب ، وما هو توقعك لسعر البيتكوين في عام 2019؟ ، دعنا نستمع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر : Arabfolio.com

إخلاء مسؤولية

موقع الخليج 365 الإخباري يعرض الأخبار بشكل حيادي و لا يعرض نصائح إستثمارية حول عروض طرح أولية و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو نصائح استثمارية و يخلي المسؤولية من أي قرار استثماري يقوم به القارئ

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