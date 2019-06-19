مؤسسة لايتكوين تُطلق بطاقة خصم مادية للعملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 19 يونيو 2019 10:46 صباحاً - أعلنت مؤسسة لايتكوين عن شراكة مع بورصة بيبوكس وشركة بلوكتشين ترنيو لإصدار بطاقة خصم مادية للعملات المشفرة، وذلك في منشور مدونة بتاريخ ١٨ يونيو.

ووفقًا للمنشور، ستقوم الشركات بطرح بطاقة خصم العملة المشفرة والتي يطلق عليها "بلوك كارد" والتي من المفترض أن تتيح للمستخدمين إنفاق أموالهم المشفرة عبر الإنترنت وفي مواقع المتاجر الفعلية حول العالم. سيتمكن العملاء من الاحتفاظ بالعملات المشفرة مثل لايتكوين (LTC) والتوكنين الأصليين لبورصة بيبوكس وترنيو "بيبوكس توكن" (BIX) وترنيو (TERN) على التوالي.

وضمن المشروع، ستعمل بورصة بيبوكس كجهة حفظ لأموال المستخدمين وتزيد من حجم تداول العملة المشفرة بقيمة ٢٠٠ مليون دولار. بينما ستقوم ترنيو بتوفير منصة مخصصة. وستقوم كل من مؤسسة لايتكوين وبورصة بيبوكس بدمج البطاقة مباشرة في المحفظة الرسمية لبورصة بيبوكس ولايتكوين، لوف واليت.

"هذه شراكة مثيرة لنا لأنها تعزز مهمة مؤسسة لايتكوين لإنشاء المزيد من حالات الاستخدام لإنفاق لايتكوين في الحياة اليومية. وبالاستفادة من منصة Bloبلوك كارد من ترنيو مع محرك بورصة بيبوكس، يمنح حاملي لايتكوين وصولًا لا مثيل له لاستخدام لايتكوين في المتاجر في جميع أنحاء العالم."

وبذلك تنضم مؤسسة لايتكوين إلى العديد من الجهات الفاعلة الأخرى العاملة في المجال والتي طورت بطاقات الخصم المباشر بالعملة الرقمية.