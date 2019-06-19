أسعار العملات الرقمية اليوم الاربعاء 19-6-2019

أسعار العملات الرقمية اليوم الاربعاء الموافق 18-6-2019

تعرضت معظم العملات العملات الرقمية الرائدة وبيتكوين لتراجع طفيف وبنسب متفاوتة من 1 حتى 6 بالمئة وجاء ذلك بعد اسبوع جيد نسبيا حيث استطاعت البيتكوين استعادة موقعها فوق مستوى 9000 دولار بينما حققت بعض العملات الرقمية الأخرى مكاسب متوسطة .

تراجع سعر البتكوين بشكل طفيف وذلك بعد أن حقق اعلى قمة له لعام 2019 والتي بلغت 9400 دولار امريكي يوم الاثنين .

عاودت عملة البيتكوين الارتفاع يوم أمس إلى أعلى مستوى سعري ، والذي بلغ 9430 دولار ولاكن المستوى لم يدم طويلا حيث انخفض السعر دون مستوى 9000 دولار ، وسرعان ماعاود الارتقاع مرة اخرى فوق مستوى 9000 دولار , أما اليوم فقد تراجع سعر العملة الرقمية المشهورة بيتكوين قليلا بنسبة بلغت 1.79 % ويتم تداولها الان عند 9119 دولار في وقت كتابة هذا التقرير.

انخفض سعر الإيثيريوم بنسبة بلغت 3.8 % ووصل سعرها إلى 264 دولار ، وذلك بعد أن أبدت تحسنا يوم أمس.

Ripple XRP انخفضت XRP مرة اخرى ، وذلك بعد أن ارتفعت بنسبة 5% في أعقاب اعلان Ripple الشراكة مع شبكة التحويلات العالمية MoneyGram ، ولاكنها تراجعت بنسبة بلغت 1.71 % ويتارجح السعر الان حول 0.42 دولار امريكي .

Litecoin لا تزال العملة تتحرك في نطاق ضيق منذ أيام بين مستوى 132 و 136 ، وتراجعت اليوم قلليلا اليوم بنسبة بلغت 0.52 % ويتارجح سعرها حول 134 دولار أمريكي .

Binance Coin ارتفعت اليوم قليلا بنسبة بلغت 132ويتارجح سعرها الان حول 34 دولار امريكي .

Bitcoin Cash بعد أن اظهرت BCH اداء جيدا مقارنة بالعملات الرقمية الاخرى خلال الايام القليلة الماضية تراجعت العملة بنسبة بلغت 5.32 % ويتارجح السعر الآن حول 407 دولار .

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أسعار عملات أخرى :

EOS انخفضت العملة اليوم عن يوم أمس بنسبة 5 % ، ويتم تداول العملة الآن عند مستوى السعر البالغ 6.57 دولار .

TRON تراجعت عملة TRX بنسبة بلغت 2.12% ويتارجح السعر الان حول عند مستوى 0.032 دولار امريكي .

Cardano انخفضت بنسبة بلغت 3.85 % ويتأرجح السعر الآن 0.89 دولار امريكي .

Steller انخفضت العملة اليوم بنسبة 3.3 % ويتارجح سعر العملة الآن 0.124 دولار .

ومن بين العملات الرقمية التي حققت اداء جيد كانت عملة ZEC ، وقد حققت أرباح بنسبة بلغت 11 % ، وارتفعت من مستوى 102دولار حتى 110 دولار امريكي خلال 24 ساعة الماضية وفقا لبيانات موقع Coin360 .

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