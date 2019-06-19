سعر تداول البيتكوين في هونغ كونغ أعلى بـ75 إلى 150 دولار من باقي المناطق

تشهد الساحة السياسية في هونغ كونغ اضطرابات كبيرة على خلفية رفض الشعب لمشروع قانون ينص على تسليم المطلوبين للصين.

وملخص لمشروع القانون الجديد أن أي شخص يرتكب جريمة في المدينة سيتم محاكمته في المحاكم الصينية ليخرج أكثر من مليوني شخص للشارع رافضين هذا القانون رفضا قاطعا.

الأمر الذي انعكس على أسعار تداول البيتكوين في المنطقة وأصبح أعلى بـ75 إلى 150 دولار عن باقي المناطق الجغرافية الأخرى.

حيث تعد حالة الهيجان والغليان التي يشهدها الشارع في هونغ كونغ أحد أهم الأسباب في ارتفاع سعر البيتكوين إذ يتوجه أصحاب المال لوضع أموالهم في عملة البيتكوين على اعتبار أنها ملاذ آمن لحماية أموالهم.

ما جعل الطلب يزداد على العملة بشكل مكثف وبذلك زيادة سعره.

وتعتبر هذه الظاهرة مألوفة أنه كلما اضطربت الأوضاع في بلد ما يتجه رجال المال فيه لحماية أموالهم عن طريق تحويلها لأصول بعيدة عن الاضطرابات.

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كما نصح العديد من الخبراء الماليين في هونغ كونغ بالتوجه للعملات المشفرة للحفاظ على الأموال.

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