شراكة بين منصة Bibox و مؤسسة “اللايت كوين” لإطلاق بطاقة بنكية للكريبتو

أعلنت مؤسسة اللايت كوين عن شراكتها مع منصة Bibox و شركة Ternio لإصدار بطاقات بنكية للكريبتو وذلك عبر مدونة تم نشرها اليوم بتاريخ 18 يونيو.

ووفقاً للإعلان, فإن الشركاء سيقومون بطرح بطاقة بنكية للكريبتو سيطلق عليها اسم “BlockCard” والتي تتيح للمستخدمين إنفاق العملات الرقمية عبر المتاجر أو عبر الانترنت.

وستتيح الخدمة الاحتفاظ بالعملات الرقمية التابعة للشركات وهي: اللايت كوين (LTC) و عملة منصة Bibox ورمزها (BIX) و عملة Ternio و رمزها (TERN).

وسيكون دور منصة Bibox كخدمة لودائع أموال المستخدمين والاستفادة من السيولة المتداولة داخل المنصة. وستقوم شركة Ternio بتوفير منصة مخصصة للخدمة الجديدة.

وذكر الإعلان: “هذه شراكة مهمة لنا كونها تساعدنا على تحقيق أهداف مؤسسة اللايت كوين لإنشاء المزيد من الاستخدامات لـ عملة اللايت كوين (LTC) في الحياة اليومية.”

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وبذلك تنضم مؤسسة اللايت كوين إلى العديد من الشركات الأخرى التي تقدم البطاقات البنكية للكريبتو, ومن ضمنها منصة Coinbase.

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