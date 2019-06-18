أحد البنوك البولندية يستعين ببلوكشين الايثيريوم لإدارة الوثائق والمستندات

من بين أهم مزايا تقنية البلوكشين اختصار الوقت والجهد والمال.

بتحويل المعاملات الورقية إلى معاملات رقمية وفوق كل ذلك تبقى هاته المعلومات محصنة من التعديل والتلاعب.

بنك Alior الذي يتخذ من دولة بولندا مقرا له وهو أحد البنوك حديثة النشأة إذ يعود تاريخ تأسيسه لسنة 2008 من طرف المجموعة الايطالية Carlo Tassara.

أعلن بنك Alior عن تطوير آلية جديدة بالاعتماد على تقنية بلوكشين الايثيريوم بغرض تسهيل التواصل بين العملاء واضفاء مزيد من الأمان والشفافية فيما يتعلق بالوثائق والمستندات.

لينضم بذلك بنك Alior لجملة المؤسسات المصرفية التقليدية التي تستخدم تقنية البلوكشين.

بالنسبة لمحور الاضافة الجديدة التي تبناها البنك فتسمح بالتعامل المباشر بين البنك وعملائه عن طريق منصة بسيطة مخصصة لهذا الغرض بإدارة المستندات بطريقة رقمية تعتمد بالكامل على تقنية البلوكشين ما يعني ضمان صحة المعلومات وعدم تزييفها.

صرح السيد “Tomasz Sienicki” الخبير الاستراتيجي لبنك Alior بما يلي:

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“أردنا من خلال تبني التقنية الجديدة أن نساعد الناس في التحقق من البيانات والكشف عن أصولها والتأكد منها عن طريق توفير نظام إدارة مستندات قائم على البلوكشين، وبذلك سيتمكن جميع المستخدمين من الوصول إلى هذه المنصة الجديدة”.

وبذلك سيكون بنك Alior من البنوك الأولى التي تخطو خطوة نحو فتح أبواب الاطلاع على عملياتها أمام المستخدمين.

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