فايسبوك تطلق الورقة البيضاء و الشبكة التجريبية testnet لعملتها الرقمية الجديدة Libra

كشف موقع Facebook عن الورقة البيضاء لعملتها الرقميّة Libra (ترجمة إسم العملة الحرفيّة الميزان) و ذلك بعد أشهر من التكهنات و أوجزت Facebook رؤية المشروع الرقمي الخاص بها و أصدرت كذلك الشبكة التجريبيّة testnet للبلوكتشين الخاص بها.

“تتمثل مهمة Libra في توفير بنية تحتية مالية وعالمية بسيطة تعمل على تسهيل المعاملات الماليّة بين مليارات البشر.”

كشفت Facebook أيضًا عن محفظة رقمية تدعى Calibra ستعمل كتطبيق مستقل وعبر زر على Messenger و WhatsApp و سيؤدي ذلك إلى تشغيل تحويلات مالية بين الأشخاص دون وسطاء وفي النهاية ستدعم مدفوعات التجزئة بما في ذلك عمليات الشراء من خلال Instagram.

و تزعم Facebook أن عملة Libra الرقمية مبنية على شبكة بلوكتشين آمنة وقابلة للتطوير وموثوق بها و هي مدعومة باحتياطي من الأصول التقليدية و ستخضع للنظام البيئي لجمعية Libra Association و هي مجموعة شركاء تضم Visa و MasterCard و Uber.

و تعتقد Facebook أن عملة Libra الرقمية الخاصة بها ستقدم دفعا إيجابيا “لاقتصاد الإنترنت” و ستمكّن مليارات البشر الذين لا يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية حاليًا.

من المتوقع أن تعمل العملة الرقمية الخاصة بـ Facebook من خلال تطبيق Messenger و WhatsApp و تم تصميمها مع مراعاة ثلاث حالات استخدام رئيسية:

1- إرسال المدفوعات من نظير إلى نظير بين الأصدقاء مثل Venmo.

2- إرسال المدفوعات و التحويلات المالية عبر الحدود لأفراد الأسرة.

3 – القيام بالدفع لتجار التجزئة (عبر الإنترنت أو في حالة عدم إتصال ).

مع عدم وجود رسوم وتحويلات فورية تقريبًا ، ستكون أسرع وأرخص من المدفوعات التقليدية ، وخاصة إرسال الأموال إلى الخارج.

“يجب أن يكون إرسال الأموال سهلاً مثل إرسال صورة.” – مارك زوكربيرج

في الصين تهيمن شركات التكنولوجيا بالفعل على النظام البيئي للمدفوعات من خلال WePay و AliPay و تتطلع فايسبوك إلى نيل موقع الصدارة في هذا المجال .

صُممت عملة Libra على فايسبوك لتكون مستقرة بقدر الإمكان من خلال ربط قيمتها بسلة من العملات العالمية و في الواقع فإن الورقة البيضاء لـ Libra تنتقد العملات الرقمية السائدة بسبب تقلباتها:

“لقد تعطل إستخدام العملات الرقمية الموجودة في الأسواق كثيرا بسبب تقلباتها وعدم قابليتها للتطوير ، الأمر الذي جعلها حتى الآن مخزونات سيئة للقيمة ووسائط الصرف”.

للحفاظ على استقرار Libra ستقوم Facebook بإنشاء مجموعة من السندات المالية والعملات الدولية بقيمة مليار دولار و هذا “الاحتياطي” سيدعم عملة Libra ويبقيها مستقرة.

“سيتم الإحتفاظ بسلة من الودائع المصرفية والأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل في احتياطي Libra مقابل كل وحدة يتم إنشاؤها ، و سيتم بناء الثقة في قيمتها الجوهرية.”

لتوليد هذا البليون دولار تأمل Facebook أن تؤمّن 100 شريك ليكونوا جزءًا من جمعية Libra بمساهمة تبلغ 10 ملايين دولار لكل منهم.

تتكون Libra Association من شركات كبيرة مثل Visa و MasterCard و Uber و PayPal و Vodafone بالإضافة إلى المنظمات غير الربحية التي ستحكم الشبكة. فكر فيهم كشركاء لـ Facebook في مشروع العملة الرقمية.

سيدفع كل عضو 10 ملايين دولار لإدارة عقدة node على شبكة Libra.

هذه هي محاولة Facebook لإضفاء اللامركزية على نظام الدفع و بمعنى آخر ، لن تعالج Facebook المعاملات بنفسها و لن تتحكم في المدفوعات على خوادمها الخاصة.

أشار النقاد إلى أن كونسورتيوم من شركات التمويل القائمة ليس لامركزيًا تمامًا و تعترف Facebook بأن البلوكتشين الخاص بها ليس مفتوحا و لكنه سيهدف إلى التركيز على نظام مفتوح بدون إذن في المستقبل.

لقد كانت Facebook تستخدم بهدوء و بسرية فريقا مختصا في تكنولوجيا البلوكتشين على مدار الـ 18 شهرًا الماضية و يرأس القسم رئيس PayPal السابق وعضو مجلس إدارة Coinbase السابق David Marcus.

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جزء كبير من الفريق هم خريجو PayPal مما يشير إلى التركيز القوي على المدفوعات. وبحسب ما ورد عمل الفريق خلف أبواب مغلقة للمحافظة على أكبر قدر من السرية.

نشرت العديد من الشائعات و الآراء الغير مؤكدة حول المشروع الرقمي لـ Facebook و واحدة من أكثرها إقناعا هو أنه من المرجح أن تفرض على المستخدمين دفع الفائدة.

يتنبأ منظم سلسلة Wyoming blockchain أن Zuckerberg سيضطر إلى دفع فوائد للمستخدمين لأن مجمع الإحتياط البالغ مليار دولار سيولد فائدة.

“لا توجد طريقة تمكن Facebook من تحقيق هذه الأرباح الكبيرة دون مشاركتها مع المستخدمين.”

تحوم عملة البيتكوين حاليًا عند أعلى مستوياتها في العام مع ارتفاعها مؤخرًا فوق 9000 دولار و عزا العديد من المحللين القفزة إلى دخول Facebook إلى نظام البيئي الرقمي.

و يزعم أن فايسبوك سوف تقدم عملة رقمية لمليارات المستخدمين الجدد و سوف تضفي الشرعية وتنشر الثقافة الرقمية لدى الجماهير الواسعة إذ تُعد عملة libra من الأدوات التعليمية الضخمة التي تعتمد على الأصول الرقمية وقد تتداول في البورصات الرقمية الحالية مما سيدفع الكثيرين إلى استكشاف عملات البيتكوين و البدائل الأخرى.

“إن إطلاق العملة الرقمية لـ Facebook سيظل نقطة تاريخية باعتبارها المحفز الذي سيدفع الأصول الرقمية (بما في ذلك البيتكوين) إلى إعتماد جماعي عالمي للمستهلكين.” – باري سيلبرت ، مجموعة العملات الرقمية.

اليوم الثلاثاء قال التوأمان Winklevoss و هما الشريكان السابقان لمارك زوكربيرج إن Amazon و Apple و Netflix و Google ستتبع Facebook بسرعة في الساحة الرقمية.

قال الخبير الإقتصادي والناقد في المجال الرقمي نورييل روبيني أن المشروع لا علاقة له بالعملات الرقمية :

“لا علاقة له بالبلوكتشين إذ أن الشبكة مركزية بالكامل و لا يمكن التحقق منها سوى من قبل عدد صغير من العقد المسموح بها. فما وجه الشبه بين هذا المشروع والعملات الرقمية أو البلوكتشين ؟ لا شيء “.

أطلقت Facebook الورقة البيضاء الكاملة لمشروع Libra يوم الثلاثاء 18/06 و تحدد الوثيقة الرؤية والأهداف والأساس التكنولوجي للعملة الرقمية.

و أطلق Zuckerberg أيضًا الشبكة التجريبية testnet الخاص بـ blockchain بموجب ترخيص Apache 2.0 مفتوح المصدر .

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المصدر :

www.ccn.com

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