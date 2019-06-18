البنك المركزي الروسي ينوي إطلاق عملة رقمية داخل البلاد

صرحت رئيسة البنك المركزي الروسي إن المؤسسية قد تطلق عملة رقمية خاصة بها يوماً ما حسب ما تم ذكره في موقع CoinDesk.

وقالت الرئيسة, الفيرا نابلينا, في مؤتمر طلابي إنه على الرغم من أن هذا المشروع لا يمكن تنفيذه على الفور, إلا أن معظم البنوك المركزية, بما في ذلك البنك المركزي الروسي, يدرس هذا الاحتمال.

وأضافت الفيرا نابلينا, إن العامل الرئيسي لتحقيق عملة رقمية للبنك المركزي الروسي هو أن تكون التكنولوجيا قادرة على توفير الموثوقية والاستمرارية و يجب أن التقنية ناضجة.

وطرح أحد الطلاب سؤالاً حول ما إذا كان المواطنون على استعداد للتخلي عن العملات النقدية الورقية.

حسب الفيرا نابلينا: “ستكون العملات الرقمية خياراً أكثر ملاءمة للأشخاص والمواطنين, ولكن هل نحن مستعدون كمجتمع لرفض العملات النقدية الورقية؟.”

وقالت إنه في وقت أصبحت بعض الدول خالية من النقد تقريباً, لا تزال دول أخرى مغرمة بالعملات النقدية الورقية, وذلك بسبب رغبتهم في الاحتفاظ بالخصوصية وعدم الكشف عن الهوية.

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واختتمت حديثها بنصائح بعض الباحثين في البنك المركزي وقالت إنه عليهم مقارنة خيار العملة الرقمية مع طرق أخرى مثل المدفوعات المصرفية السريع.

يجدر بالإشارة إلى أن روسيا بدأت بالاتجاه نحو التقنية في الآونة الأخيرة, وسبق للبنك المركزي الروسي التصريح في البحث عن استخدام عملة رقمية مشفرة مدعومة بالذهب لتسهيل التسويات الدولية.

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