شركة الخليج 365 القابضة تشارك في جولة تمويلية للشراكة في منصة Kraken

في خبر مهم وحصري لمتابعي موقع الخليج 365 الإخباري ، في خطوة توسعية قامت شركة الخليج 365 القابضة Arabfolio Capital بالمشاركة في جولة تمويلية جديدة خاصة بالشراكة في منصة Kraken أحد أشهر منصات تداول البيتكوين و العملات الرقمية على مستوى العالم.

هذا ولم تعلن الشركة تحديدا عن المبلغ المقدر لقيمة الجولة التمويلية لكنها بهذه الخطوة تكون شركة الخليج 365 القابضة قد أصبحت شريكا رسميا في منصة kraken ، وذلك في خطوة هامة تضاف إلى سجل المجموعة بعد إجراء عدد من الشراكات و الأعمال الهامة خلال الفترة الماضية منذ إنشاءها نستعرضها معكم في الأسفل.

منصة Kraken هي منصة تداول للعملات الرقمية ، وتعمل في كل من دول كندا والإتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة ، وتأسست الشركة في عام 2011 في ولاية سان فرانسيسكو من قبل السيد جيسي باول ، لقد كانت تعمل بإستمرار منذ سبتمبر 2013 وحتى تاريخه.

وباعتبارها واحدة من أقدم وأكبر منصات تداول البيتكوين في العالم ، تم تسمية منصة Kraken باستمرار كأحد أفضل الأماكن لشراء وبيع العملات الرقمية على الإنترنت ، وذلك بفضل خدمتها الممتازة ، و تمتعها برسوم منخفضة ، وخيارات تمويل متعددة الاستخدامات ومعايير أمان صارمة – ولكن هذا هو جزء فقط من القصة ، لقد كانت منصة Kraken في طليعة ثورة تقنية شبكة البلوكتشين منذ عام 2011.

في شهر مارس من عام 2014 ، تلقت شركة Kraken استثمارات من الفئة A بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي بقيادة شركة Hummingbird Ventures ، ومن بين المستثمرين الآخرين كان Trace Mayer and Barry Silbert ( وهو صندوق إستثماري في البيتكوين).



وفي شهر أكتوبر من عام 2014 ، تم الإعلان عن تعاون بين شركة Kraken وبنك Fidor الخاضع للوائح BaFin لإنشاء أول بنك للعملة الرقمية في العالم.

هذا وتوفر شركة Fidor مدفوعات المنطقة الأوروبية الموحدة (SEPA) للإيداع والسحب من وإلى حسابات منصة Kraken. في شهر أبريل من عام 2014 ، أصبحت منصة Kraken واحدة من أولى منصات تداول البيتكوين التي يتم إدراجها في Bloomberg Terminal – JADA وهي أول هيئة تنظيمية للبيتكوين بدعم من الحكومة.وفي شهر أكتوبر من عام 2014 ، تم الإعلان عن تعاون بين شركة Kraken وبنك Fidor الخاضع للوائح BaFin لإنشاء أول بنك للعملة الرقمية في العالم.هذا وتوفر شركة Fidor مدفوعات المنطقة الأوروبية الموحدة (SEPA) للإيداع والسحب من وإلى حسابات منصة Kraken. وفي شهر أبريل من عام 2017 ، وفقًا للتقارير ، أطلقت منصة Kraken خيارات أرصدة بالعملات الورقية لتحويل العملات المقومة بالدولار الأمريكي والعملات الحكومية.

هذا وتسمح لك منصة Kraken بتداول عملة البيتكوين و العملات الرقمية البديلة Altcoin مقابل عملات النقود الورقية الحكومية ، بما في ذلك الدولار الأمريكي والدولار الكندي والجنيه الإسترليني ، بالإضافة إلى عملات اليورو والين الياباني.

وتوفر منصة kraken إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من العملات الرقمية ، بما في ذلك عملة البيتكوين . عن الشراكات السابقة لشركة الخليج 365 القابضة : شركة Arabfolio Capital تصبح المشارك العربي الأول كـ Validator لشبكة الريبل في العام الماضي أعلنت شركة Arabfolio Capital عن تحقيق إحدى أهم المبادرات الإستثمارية لها مع واحدة من أكبر الشركات وأهمها في سوق العملات الرقمية ( Ripple ) ، والتي تحتل المرتبة الثالثة من حيث الحصة السوقية التقديرية لها في سوق العملات الرقمية بـ Market Cap سوق يتجاوز الـ 18 مليار دولار.

وشارك صندوق Arabfolio Capital بما قيمته مليون من عملة الريبل (XRP) لتكون الشركة أول Validator من الشركات العربية على شبكة ريبل للحفاظ على استدامة شبكة الريبل ودعم الاعتمادية عليها.

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شركة Arabfolio Capital تصبح أول Validator عربي بشبكة CyberMiles

بعد ذلك أصبحت الشركة واحد من التسعة عشر validator في شبكة بلوكتشين شركة ( CyberMiles- CMT ) ، و بذلك خطت إدراة شركة Arabfolio capital خطوة أخرى تجاه الشراكات الهامة في فضاء العملات الرقمية و تقنية البلوكتشين ، لتكون بذلك أول Validator عربي في شبكة CyberMiles.

يعرف الـValidator بأنه شريك بشبكة البلوكتشين الخاصة بالعملة و يتطلب الإشتراك به شروط معينة مثل إمتلاك حصة تقدرها الشركة من عملتها بالإضافة إلى شروط أخرى وذلك للحصول على دور كـ Validator لشبكة بلوكتشين .

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الخليج 365 المالية Arabfolio Capital

هي صندوق تحوط رسمي يوفر نافذة للمستثمرين العرب للدخول إلى عالم الإستثمار في الأصول الرقمية و يسعى الصندوق جاهدا على أن يكون حلقة الوصل بين القوة المالية العربية و المشاريع الواعدة الغربية، و ذلك عن طريق توفير الفرصة الآمنة و السهلة لدخول الأموال العربية إلى عالم العملات الرقمية.

مجموعة Arabfolio

الخليج 365 المالية ، هي إحدى شركات مجموعة الخليج 365 القابضة ArabFolio Captial ، و توفر صناديق إستثمارية في سوق التداول تعمل تحت إدارة مدير صناديق التحوط و مؤسس و مدير موقع الخليج 365 الإخباري السيد ” أحمد شديد ” .

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و تحتوي مجموعة Arabfolio القابضة أيضاً على Arabfolio News و Arabfolio Academy .

مجموعة الخليج 365 القابضة هي شركة أمريكية رسمية مسجلة رسمياً في الولايات المتحدة الأمريكية .

و تدير الشركة إثنان من الصناديق الإستثمارية و هما صندوق Moon Shoot للإستثمارات الصغيرة بداية من 100 دولار و صندوق Black Box للإستثمارات الكبيرة فوق 50 ألف دولار .

السيد أحمد شديد : مدير صناديق التحوط في الخليج 365 ومؤسس مجموعة الخليج 365 المالية والقابضة.

والآن عزيزي القاريء ، في ظل إستعراضك للوضع الراهن للسوق .. ماذا تتوقع لمستقبل حركة سعر عملة البيتكوين والعملات الرقمية على المدى القريب ، وما هو توقعك لسعر البيتكوين في عام 2019؟ ، دعنا نستمع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر : Arabfolio.com

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موقع الخليج 365 الإخباري يعرض الأخبار بشكل حيادي و لا يعرض نصائح إستثمارية حول عروض طرح أولية و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو نصائح استثمارية و يخلي المسؤولية من أي قرار استثماري يقوم به القارئ

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