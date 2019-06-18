Ripple تعلن عن شراكة مع شبكة التحويلات العالمية MoneyGram

أقامت Ripple و MoneyGram شراكة لمدة عامين لتسوية المدفوعات عبر الحدود ، وارتفع سعر XRP حاليًا بأكثر من 5 بالمائة.

وفقًا لـ Ripple Labs ، تم إبرام شراكة لمدة عامين مع MoneyGram “موني جرام” هي شركة دولية متخصصة في تحويل الأموال ومقرها الولايات المتحدة الأمريكيةبمدينة دالاس مما يجعل Ripple شريكها في الأصول الرقمية الحصرية و قد يكون نطاق حالة إستخدام Ripple هنا محدودًا أكثر من المتوقع حيث يعتمد ذلك على عدد المعاملات التي يتم إرسالها واستلامها باستخدام تقنية Ripple ومقدار قيمتها.

لا تعني الشراكة أنك ستكون قادرًا على شراء عملة XRP وبيعها في أي موقع من مواقع MoneyGram حيث ستتطلب هذه الخطوة تكامل العملات الرقمية واعتمادها بشكل أوسع وإذا أضاف MoneyGram جهاز صراف آلي للعملات الرقمية في كل موقع لديه حول العالم ، فيمكنه إنشاء شبكة سيولة عالمية للعملات الرقمية حيث يمكن للناس إرسال واستلام العملات الرقمية ، ولا يزال بإمكان MoneyGram لعب دور أساسي في مساعدة الناس على تسوية المعاملات بسرعه من الأموال المرسلة والمستلمة .

الشراكة بين Ripple وMoneyGram تقدم خدمات كبيرة لكل من الأشخاص في المناطق التي لا يتوفر فيها صراف للعملات الرقمية حيث لا يملك الأشخاص حتى الأجهزة الخاصة بهم لتلقي العملات الرقمية ، ويمكنهم الإستفادة من خدمة تقدمها MoneyGram ، من خلال تسجيل الدخول إلى المحفظة.

أيا كان ما سيخسره MoneyGram الحالي في إيراداته المباشرة فيمكن أن يسترد رسوم أجهزة الصراف الآلي ويمكن أن تتراوح رسوم أجهزة الصراف الآلي ما بين 5 دولارات إلى 20 دولارًا ، حسب حجم المعاملة ، أو حتى أعلى في الواقع ، يمكن أن ينتهي MoneyGram بكسب المزيد من المال عن طريق إضافة دعم للعملات الرقمية إلى معظم أو كل مواقعها ومساعدة الناس على استخدامها.

تتفاخر Ripple بأن منتجها xRapid سيمكن MoneyGram من الحصول على حوالاتهم المالية خلال ثوانٍ بدلاً من عدة دقائق ، كتابة:

“ستركز الشراكة مع Ripple على منتج xRapid ، وهو حل للسيولة عند الطلب ،مما يقلل من الإعتماد على التمويل المسبق عن طريق تمكين إرسال الأموال من عملة واحدة وتسويتها على الفور و تعمل على الإستفادة من XRP ، الأصل الرقمي لـ XRP Ledger ، كجسر في الوقت الفعلي بين عملتي الإرسال و الإستقبال .

لا تزال عملة XRP عملة هي الأصل الرقمي الأكثر كفاءة لتسوية المعاملات مع رسوم منخفضة بشكل كبير مقارنة برسوم تحويل العملات الرقمية الأخرى التي تبلغ حوالي 30 دولارًا لكل معاملة وبالمثل ، فإن متوسط وقت المعاملة لـ XRP يتراوح بين ثانيتين وثلاث ثوانٍ ، وتتراوح مدة تحويل العملات الرقمية العليا الأخرى بين 15 دقيقة وساعة. “

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تشكل MoneyGram و Western Union جزءًا كبيرًا من تحويلات الأموال من نظير إلى نظير حول العالم و في حين أن الناس قارنوا منذ فترة طويلة رسوم التحويل الباهضة بالتكاليف المنخفضة التي تقدمها العملة الرقمية ، فإن المقارنات لا تكون دائماً منطقية تمامًا.

على سبيل المثال ، تقوم MoneyGram على الفور بحل أي مشكلة في السيولة المحلية من خلال ضمان حصول الناس على العملة المحلية إلى حيث هم و هذا ممكن من خلال الشبكة الضخمة والراسخة ، والتي تقول Ripple إنها ستعزز مع xRapid الحوالات الدولية.

MoneyGram هي واحدة من أكبر ومقدمي الخدمات المالية الأكثر شهرة في العالم و لديهم مواقع في أي مكان في العالم .

لقد كان شركتي الحوالات العالمية MoneyGram و Western Union غير مهتمين فعليا في تعاملهما مع تكامل العملة الرقمية ولكن يبدو أن الأمور تبدلت حاليا.

المصدر :CCN.COM

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