أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 18-6-2019

أسعار العملات الرقمية اليوم الإثنين الموافق 18-6-2019

استقرت اسعار العملات الرقمية “Altcoin” نسبيا حيث حافظت البيتكوين على موقعها فوق مستوى 9000 دولار ، وذلك بعد أن تراجعت قليلا يوم أمس دون مستوى 9000 دولار ، ومع ذلك تعتبر حالات العملات الرقمية متباينة فالبعض منها مستقر بينما البعض الآخر خسر بعضا من قيمته .

أدى النمو المطرد خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى دفع سعر البيتكوين أعلى من مستوى 9000 دولار أمريكي ، في حين أن غالبية العملات الرقمية الكبرى الأخرى من حيث القيمة السوقية سجلت مكاسب اقل .

انخفض سعر البيتكوين يوم أمس إلى ما دون 9000 دولار ولكن سرعان ما ارتفعت العملة حتى 9400 دولار ، ولكنها الآن لا تزال تتحرك في نطاق ضيق بين 9200 -9300 ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 9272 دولار امريكي في وقت كتابة هذا التقرير.

ارتفع سعر الإيثيريوم عن يوم أمس بنسبة بلغت 2.2 % ووصل سعرها إلى 272 دولار ، وذلك بعد أن أظهرت تراجعا طفيف يوم أمس.

Ripple XRP ارتفعت بنسبة بلغت 3.56 % ويتارجح السعر الان حول 0.43 دولار امريكي .

Litecoin تتحرك في نطاق ضيق وانخفضت العملة الرقمية اليوم بنسبة بلغت 1.04 % ويتارجح سعرها حول 133 دولار أمريكي .

Binance Coin بعد أن فقدت العملة بعض من قيمتها خلال الأيام القليلة الماضية يبدو أن العملة تحاول جاهدة استعادت وضعها السابق حيث ارتفعت اليوم بنسبة بلغت 5.5ويتارجح سعرها الان حول 33 دولار امريكي .

Bitcoin Cash استمرت BCH في الارتفاع وأظهرت العملة اداء جيدا مقارنة بالعملات الرقمية الاخرى ويتارجح السعر الآن حول 430 دولار .

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أسعار عملات أخرى :

EOS ارتفعت العملة اليوم عن يوم أمس بنسبة 2.41 % ، ويتم تداول العملة الآن عند مستوى السعر البالغ 7.11 دولار .

TRON ارتفعت عملة TRX بنسبة بلغت 2 % ويتارجح السعر الان حول عند مستوى 0.033 دولار امريكي .

Cardano لا تزال العملة الرقمية تتحرك في نطاق ضيق وارتفعت بنسبة بلغت 0.22 % ويتأرجح السعر الآن 0.092 دولار امريكي .

Steller انخفضت العملة اليوم بنسبة 0.25 % ويتارجح سعر العملة الآن 0.128 دولار .

ومن بين العملات الرقمية الافضل اداء اليوم والتي حققت مكاسب مرتفعة كانت عملة TTU ، والتي حققت أرباح بنسبة بلغت 244 % ، وارتفعت من مستوى 0.002573دولار حتى 0.008905 دولار امريكي خلال 24 ساعة الماضية وفقا لبيانات موقع Coin360 .

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