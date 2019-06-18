مشروع عملة فيسبوك يستقطب شركاء اقوياء

من المقرر أن يكشف فيسبوك وعشرات الشركاء النقاب عن Libra Association و Libra Blockchain الأسبوع المقبل. سيتم دعم Libra Blockchain و عملة فيسبوك من قبل Libra Reserve ، احتياطي الأصول الحقيقية التي ستوفر للعملة المشفرة الاستقرار ، وانخفاض التضخم ، والقبول العالمي. و سيتم فتح Libra Blockchain عبر ترخيص Apache 2.0 اعتبارًا من يوم الإعلان ، وسيتم إطلاق testnet في نفس الوقت.

سيكشف فيسبوك وعشرات من شركائه النقاب عن رابطة ليبرا – التي سيكون مقرها في جنيف – ككيان سيشرف على مشروع عملة فيسبوك المشفرة ليبرا التابع للشركة. وخلال هذا الحدث، من المتوقع أن تطلق الشركة أيضًا شبكة الاختبار الخاص بها.

ووفقًا للعديد من الاخبار الرائجة سيتم استضافة الأصل المشفر او عملة فيسبوك GlobalCoin ليبرا على بلوكشين ليبرا المخصص وبدعم من ليبرا ريزرف. ويُقال إن ليبرا ريزرف عبارة عن متجر للأصول الحقيقية التي من المفترض أن تمنح التوكن “الاستقرار، وانخفاض التضخم، والقبول العالمي.

البرنامج الذي تقوم عليه شبكة ليبرا سيكون مفتوح المصدر بموجب ترخيص Apache 2.0. ويزعم أن عملاق التواصل الاجتماعي أن النظام سيساعد الأشخاص الذين ليس لديهم وصول إلى النظام المالي. وأخيرًا، وفقا لما جاء في الاخباور المتداولة، أعلنت الشركة أيضًا أنها تعتزم التركيز على الامتثال التنظيمي.

اما بخصوص الشركات المشاركة في المشروع ، هي العديد من الشركات التكنولوجية و الشركات المتخصصة في الأصول الرقمية وتجار التجزئة. وتشمل هذه الشركات أمثال شركة الوصي Anchorage ، وشركة Visa للمدفوعات ، وصرف العملة المشفرة Coinbase ، وغيرها الكثير.

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“إن التعاون والابتكار مع القطاع المالي، بما في ذلك الهيئات التنظيمية والخبراء في مجموعة متنوعة من الصناعات، هي الطريقة الوحيدة لضمان وجود إطار مستدام وآمن وموثوق به يدعم نظام المشروع الجديد.”

يلاحظ Facebook أنه على الرغم من أن بعض مشروعات العملات المشفرة تهدف إلى تعطيل النظام الحالي وتجاوز اللوائح التنظيمية و القنونية ، تعتقد الشركة أن التعاون والابتكار مع القطاع المالي الحالي ، بما في ذلك الهيئات التنظيمية والخبراء عبر مجموعة متنوعة من الصناعات ، هو الطريقة الوحيدة لضمان إطار مستدام وآمن وموثوق به يدعم هذا نظام البلوكشين و العملات المشفرة ”

وضع Facebook و Libra Association هدفًا لإطلاق Libra Blockchain ونظام بيئي لدعمه بحلول عام 2020.

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