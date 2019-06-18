بيتكوين تتجاوز مليون عنوان يومي نشط

تام شمس - الثلاثاء 18 يونيو 2019 09:49 صباحاً - تجاوزت بيتكوين (BTC) مليون عنوان نشط يوميًا في ١٤ يونيو، وذلك وفقًا لموقع كوين ميتريكس الخاص بإحصائيات بلوكتشين.

وقد أشار مستخدم تويتر كيفن رووك إلى العدد الحالي للعناوين اليومية النشطة على السلسلة يوم ١٥ يونيو، مما أدى إلى ردود فعل متباينة من المجتمع. فعلى سبيل المثال، أشار أحد مستخدمي تويتر إلى أن "استخدامه وتداوله أمور مختلفة".

بينما أرجع مستخدم مختلف العدد الحالي للمعاملات على السلسلة إلى الخلاطات، لكنه فشل في ملاحظة أنه حتى لو كانت الزيادة في استخدام الخلاط هي السبب في ارتفاع عدد العناوين النشط، فإن هذا لا يزال يعني أن المزيد من الأشخاص يستخدمون بيتكوين. كما تزعم بعض الردود أن بيتكوين تعد فقد أرضًا خصبة لبلوكتشين والعملة المشفرة ليبرا الخاصة بفيسبوك. حيث قال أحد المستخدمين:

"نحن فقط نقوم بتجهيز الأمر لليبرا." Advertisements

واستشهد مستخدم آخر بمخاوف من أن اعتماد بيتكوين آخذ في التناقص بالفعل، حسبما أفاد كوينتيليغراف في أغسطس من العام الماضي:

"نعم، لقد اعتدت كثيرًا على أن اعتماد التاجر يتناقص ..."

وفي الأسبوع الماضي، كشف حساب تويتر الرسمي لكوين بيز كستدي، وهي شركة لحفظ العملات المشفرة تستهدف المؤسسات، أنها تحتفظ بأصول تبلغ قيمتها ١,٣ مليار دولار وتتوقع أن تصل إلى ٢ مليار دولار أمريكي في أقرب وقت.