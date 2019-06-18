خبير اقتصادي: عملة “فيسبوك” الجديدة ليست عملة رقمية مشفرة

هاجم نورييل روبيني, الخبير الاقتصادي, عملة “فيسبوك” والتي يُطلق عليها اسم “GlobalCoin” حيث صرح بأن العملة الجديدة ليست عملة رقمية مشفرة

وفي تصريح لـ موقع CoinDesk, ذكر روبيني بأن عملة “فيسبوك” الرقمية لا علاقة لها بالبلوكشين. كون الشركة تسيطر على العملة بالكامل وبشكل مركزي و يتم التحقق من العمليات من قبل عدد صغير جدا, وهذا يتنافى مع مبادئ اللامركزية والكريبتو.

علماً بأن عملاق منصات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” نجح في جذب عدد من الاستثمارات من شركات كبرى مثل “فيزا” و “ماستر كارد” و “باي بال” و “أوبر” وتم نشر مقالة في الخليج 365 حول الموضوع عنوانها:

عملة “فيسبوك” الرقمية تجذب استثمارات من “فيزا” و “أوبر” و “باي بال”

بينما اعترف روبيني بأن تفاصيل المشروع ليست معروفة بعد (من المتوقع أن يتم الكشف عنها اليوم الثلاثاء), أضاف روبيني أنه من غير المرجح أن تستخدم عملة “فيسبوك” الجديدة أي من التقنيات المعروفة في اللامركزية مثل خوارزميات إثبات العمل أو الاستفادة من خصائص البلوكشين على نطاق واسع.

Advertisements

يجدر بالإشارة إلى أن مجتمع الكريبتو انتقد من يصف عملة “فيسبوك” الرقمية على أنها عملة مشفرة, كونها لا تشترك في خصائصها مع العملات الرقمية المشفرة الأخرى.

اقرأ ايضاً:

مخاوف بشأن استغلال بيانات فيسبوك في مشروع عملتها المشفرة الجديدة

5 اتجاهات جديدة تحدد مستقبل عالم البلوكشين