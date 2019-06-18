خلاف جديد قد يؤدي إلى انقسام “هارد فورك” لـ شبكة Tezos

كشفت منظمة Tezos في مدونة عن خلافها مع المجموعة الهندسية OcamlPro, بعد تهديد الأولى بوقف تمويل المجموعة بسبب مخاوف تتعلق بالحوكمة.

علما بأن مجموعة OcamlPro دخلت في شراكة مع أحد الصناديق الاستثمارية (Starchain Capital) من أجل التفرغ لـ عملية انقسام “هارد فورك” لـ شبكة Tezos وإنشاء كتلة جديدة تسمى “Dune Protocol”.

وفقاً لبريد إلكتروني مسرب يزعم أنه صادر من قبل شركة (Starchain Capital), بأن الشركة تعمل على جمع مبلغ مليون دولار مقابل 5 في المئة من إجمالي الرموز الجديدة والمقرر أن يتم إطلاقها في سبتمبر 2019.

يجدر بالإشارة إلى أن مجموعة OcamlPro تتلقى تمويلاً من مؤسسة Tezos جزء من برنامج الدعم الخاص بهم.

حيث تعمل المجموعة على عدد من المشاريع التابعة لـ شبكة Tezos, مثل متصفح البلوكشين “TzScam”, ومع ذلك, بدأت الخلافات بعد رفض OcamlPro في فتح برمجياتها بالكامل, وهو أحد شروط منح التمويل.

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أعلنت مؤسسة Tezos, أن التمويل الذي انتهى في الربع الثاني من العام الحالي سيتم إيقافه ما لم يتم الوفاء بالمعايير المحددة للتمويل.

وتم الإشادة ببروتوكول Tezos من قبل مجتمع الكريبتو بفضل آلية الحوكمة على البلوكشين, وكون الشبكة تعد مفتوحة المصدر فإنه يمكن لأي شخص أن يقوم بـ عملية انقسام “هارد فورك” لـ شبكة Tezos.

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